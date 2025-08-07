Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger nu mai formează un cuplu, iar schimbarea a fost marcată de fosta jucătoare de tenis cu o serie de postări pe rețelele sociale.

Deși rămâne dedicată creșterii celor trei copii, Ana Ivanovic nu a uitat de sine și s-a răsfățat cu o excursie în Londra, profitând de ocazia weekendului finalelor turneului de la Wimbledon.

Ana Ivanovic, relaxată și bucuroasă, după divorțul de Bastian Schweinsteiger

La fel ca Simona Halep, Ana Ivanovic a văzut cu ochii săi finala câștigată de Iga Swiatek cu 6-0, 6-0, în detrimentul Amandei Anisimova.

Dincolo de multitudinea de momente istorice petrecute pe Terenul Central, ca spectatoare, Ana Ivanovic s-a distrat în Londra, unde s-a pozat îmbrăcată în diverse ținute elegante și atrăgătoare.

Ca stare de spirit, Ana Ivanovic se arată optimistă și puternică, în ciuda transformării prin care a trecut în viața personală.

Alături de prieteni și familie, Ivanovic s-a bucurat de vacanțe atât la munte, cât și la mare, iar, într-un videoclip, le-a arătat urmăritorilor săi cu câtă bucurie le pregătește copiilor gustări sănătoase, de vară, din fructe.