Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger nu mai formează un cuplu, iar schimbarea a fost marcată de fosta jucătoare de tenis cu o serie de postări pe rețelele sociale.
Deși rămâne dedicată creșterii celor trei copii, Ana Ivanovic nu a uitat de sine și s-a răsfățat cu o excursie în Londra, profitând de ocazia weekendului finalelor turneului de la Wimbledon.
Ana Ivanovic, relaxată și bucuroasă, după divorțul de Bastian Schweinsteiger
La fel ca Simona Halep, Ana Ivanovic a văzut cu ochii săi finala câștigată de Iga Swiatek cu 6-0, 6-0, în detrimentul Amandei Anisimova.
Dincolo de multitudinea de momente istorice petrecute pe Terenul Central, ca spectatoare, Ana Ivanovic s-a distrat în Londra, unde s-a pozat îmbrăcată în diverse ținute elegante și atrăgătoare.
Ca stare de spirit, Ana Ivanovic se arată optimistă și puternică, în ciuda transformării prin care a trecut în viața personală.
Alături de prieteni și familie, Ivanovic s-a bucurat de vacanțe atât la munte, cât și la mare, iar, într-un videoclip, le-a arătat urmăritorilor săi cu câtă bucurie le pregătește copiilor gustări sănătoase, de vară, din fructe.
Anei Ivanovic îi e dor de tenis: „E mai mult decât un sport.”
Recent, Ana Ivanovic și-a adus însă aminte de sportul care a făcut-o cunoscută în toată lumea nu doar datorită frumuseții sale fizice.
„Niciodată nu îmi voi pierde pasiunea pentru tenis, e mai mult decât un sport,” a scris Ana Ivanovic, în descrierea unor imagini mai vechi, din perioada în care era jucătoare activă în circuitul WTA.
Ce a condus la divorțul dintre Ivanovic și Schweinsteiger
La nouă ani de la nunta din Veneția, ruptura îi va afecta pe cei trei copii care sunt prioritatea numărul unu a Anei Ivanovic.
Publicația engleză Daily Mail a prevestit divorțul Anei Ivanovic de Bastian Schweinsteiger încă din primăvara acestui an, când fosta jucătoare din Serbia își petrecea marea parte a timpului acasă, îngrijind copiii, pe când Bastian Schweinsteiger era din ce în ce mai des plecat în Germania pentru a acumula experiență ca analist sportiv.
Ana Ivanovic nu a mai publicat online nicio imagine alături de Bastian Schweinsteiger de anul trecut, unul dintre motivele care au grăbit finalul relației fiind infidelitatea fostului fotbalist al clubului Bayern Munchen.
Bastian Schweinsteiger apare în mai multe fotografii postate de Esther Sedlaczek, o prezentatoare TV. La un moment dat, Bastian nici n-a mai încercat să-și ascundă relația cu Esther Sedlaczek cu care a plecat într-o vacanță din care femeia, însărcinată în acest moment cu al treilea copil, a postat poze pe rețelele de socializare.
În prezent, Ana Ivanovic a revenit în Belgrad, pe când Bastian Schweinsteiger s-a restabilit la Munchen.