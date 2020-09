Prima reactie a Simonei dupa startul FABULOS de la Roland Garros: "Cred ca am doborat un record astazi!" 

Simona Halep a debutat cu dreptul la Roland Garros chiar de ziua ei de nastere.

Romanca s-a impus in doua seturi cu Sara Sorribes Tormo, 6-4, 6-0 si s-a calificat in turul urmator. Victoria a fost cu atat mai speciala cu cat Halep isi sarbatoreste ziua de nastere astazi.

Desi a inceput mai dificil meciul, Halep si-a intrat rapid in ritm si a reusit sa isi destabilizeze adversara. Daca in primul set a cedat 4 puncte, in cel de-al doilea nu a lasat-o pe iberica sa mai castige niciun punct.

Halep a vorbit la finalul meciului despre modul in care si-a schimbat strategia pe parcursul meciului.

"Trebuie sa recunosc, am avut dificultati, mingea nu prea zbura, terenul era greu, ea nu prea a gresit. E foarte puternica, loveste tare, dar am schimbat planul, am schimbat tactica. Mi-am deschis mai mult terenul si am incercat sa nu inchid repede punctele.

A fost mai usor azi, ea nu loveste plat, am avut mai mult timp sa vin la fileu. Cred ca am facut record astazi la scurte, nu am lovit atat de multe in viata mea, dar a fost bine pentru ca i-am rupt din ritm", a spus Simona Halep la final.