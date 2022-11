Prima reacție a sârbului Novak Djokovic, după ce noul Ministru australian al Imigrației i-a reactivat viza

Novak Djokovic (35 de ani, 8 ATP) consideră reinstaurarea vizei de Australia drept cel mai bun cadou pe care îl putea primi înaintea noului an. De nouă ori campion la Melbourne, tenismenul sârb a declarat la Torino că s-a bucurat să audă vestea conform căreia va primi viză și va putea juca în ediția 2023 a Openului Australian.

Noul Ministru al Imigrației, Andrew Giles a hotărât să anuleze interdicția de trei ani impusă jucătorului sârb pe teritoriul Australiei și i-a acordat viză, notează The Guardian, spre deosebire de fostul ministru al aceluiași minister, Alex Hawke, care a afirmat că a ales să nu-i acorde viză lui Djokovic pentru a nu provoca „neliniște civilă.”

Novak Djokovic: „A fost o ușurare, știind prin ce am trecut eu și apropiații mei în acest an.”

„A fost o ușurare, știind prin ce am trecut eu și apropiații mei în acest an și luând în considerare ce s-a întâmplat în Australia. Nu puteam să primesc vești mai bune. Australian Open a fost cel mai bun Grand Slam pentru mine. Cele mai bune amintiri le am de acolo. Cu siguranță că vreau să mă întorc, să joc tenis, să fac ce știu eu cel mai bine și să am parte de o vară australiană grozavă,” a declarat Novak Djokovic, potrivit The Guardian.

Ministrul Imigrației, Andrew Giles a confirmat că a decis să revoce anularea vizei, efectuată de Alex Hawke, fostul ministru. „Decizia de a revoca anularea vizei nu înseamnă că hotărârea inițială a fost greșită,” a punctat Andrew Giles, motivând că Novak Djokovic va primi o viză temporară, pentru a putea intra în Australia.

Australian Open 2023 va avea loc în perioada 16-29 ianuarie, iar Novak Djokovic va căuta să câștige al zecelea titlu de campion la Melbourne, în carieră.