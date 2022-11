Novak Djokovic (35 de ani, 8 ATP) l-a învins pe Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 3 ATP), în prima etapă a Grupei Roșii a Turneului Campionilor, scor 6-4, 7-6 (4), ajungând la 10-2 ca scor al meciurilor directe jucate împotriva tenismenului grec.

Campionul Wimbledon 2022 a început entuziasmant ediția 2022 a Turneului Campionilor, ridicând în picioare publicul torinez, în urma a două puncte extraordinar jucate. Într-un schimb de mingi în care Stefanos Tsitsipas a plasat perfect o scurtă în imediata apropiere a fileului, Djokovic a făcut eforturi exemplare pentru a reuși o contra-scurtă direct câștigătoare.

Superhuman ????????‍♂️

The crucial shot in the tiebreak by @DjokerNole#NittoATPFinals pic.twitter.com/lospmXoIXd