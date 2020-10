POLAND GARROS! Jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep in optimi, Iga Swiatek A CASTIGAT turneul fara sa piarda set: cati bani va incasa tanara jucatoare 

Din articol Iga Swiatek va intra de luni in top 20 WTA

La doar 19 ani, Iga Swiatek a castigat in premiera un turneu de mare slem.

Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA) a castigat in premiera un turneu de mare slem dupa o victorie scor 6-4, 6-1 in defavoarea americancei Sofia Kenin. Finala s-a incheiat dupa o ora si 24 de minute de joc, Swiatek punand in scena un joc ofensiv spectaculos, prin care a ajuns la 25 de lovituri direct castigatoare.

La 19 ani, Swiatek se impune astfel pentru prima data intr-un turneu de mare slem, iar grandoarea trofeului castigat este sporita de faptul ca nu a pierdut niciun set in cele sapte meciuri jucate la Roland Garros 2020.

65-42 a fost totalul punctelor castigate in aceasta finala, indicand o superioritate clara a jucatoarei poloneze, care in faza optimilor de finala a eliminat-o pe Simona Halep cu un scor neverosimil, 6-1, 6-2.

Pentru cele sapte victorii consecutive de la Paris, Iga Swiatek va incasa un cec in valoare de €1,600,000 si va inregistra un salt incredibil de 37 de pozitii in clasamentul WTA, urmand sa inceapa saptamana viitoare pe locul 17 mondial.

"Nu sunt foarte buna la tinut discursuri. Ultimul turneu pe care l-am castigat a fost acum trei ani si nici nu stiu cui sa-i multumesc prima data. In fiecare an ma uitam cum Rafael Nadal ridica trofeul aici si e nebunesc ca eu ma aflu in aceeasi pozitie acum," a declarat Iga Swiatek in cadrul discursului castigatoarei.

Iga Swiatek is your #RG20 champion! 19 years old. Won 14/14 sets. Nobody won more than 5 games against her. Nobody held serve more than 3 times against her. Beat the tournament favourite and a reigning Grand Slam champion. Total dominance. And all done with style. — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) October 10, 2020

Świątek: "It's crazy for me because I watch every year how Rafa lifts this trophy so it's crazy that I'm in the same place" — Matthew Willis (@MattRacquet) October 10, 2020