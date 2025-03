Orașul din România în care Ion Țiriac 'confecționează' o adevărată bijuterie

Omul de afaceri Ion Ţiriac a afirmat sâmbătă, cu ocazia tragerii la sorţi a tabloului turneului de tenis Ţiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 596.035 de euro, că odată cu mutarea competiţiei pe viitoarea bază sportivă pe care intenţionează să o construiască la Otopeni, evenimentul sportiv va fi complet diferit.

"Vreau să urez bun venit tuturor, în special jucătorilor. Îmi cer scuze pentru vreme. Nu pot face nimic în privinţa asta. Am încercat să facem tot ce am putut, iar acum trei luni nimeni nu înţelegea şi nimeni nu credea că vom reuşi să organizăm evenimentul aşa cum este astăzi aici. Îmi cer scuze dacă există vreo neplăcere, dar am încercat să facem tot posibilul după 35 de ani de organizare a acestui turneu.

Nu ştiu cum va fi anul viitor, dar conform promisiunilor preşedintelui ţării, vom avea aprobarea pentru un stadion acoperit, probabil cu 11.000 de locuri, ceea ce va transforma competiţia într-un eveniment complet diferit. Aşa cum aţi văzut, încercăm să facem tot posibilul, 'am făcut din rahat bici'. Dar sunt fericit pentru cei care au muncit atât de mult într-un timp atât de scurt", a declarat Ţiriac, potrivit Agerpres.

El a afirmat totodată că îi va fi foarte greu să organizeze încă o dată turneul, în 2026, la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti: "E foarte greu şi, la un moment dat, ce ajunge, ajunge. N-aş fi pregătit să o mai fac încă o dată aici. Le mulţumesc colegilor mei care, în trei luni, au făcut posibil acest turneu. Mi-e ruşine mie, care am făcut atâtea Masters-uri în lumea asta, care am creat Madridul, că în ţara mea nu pot să fac ceva mai bine deocamdată. Dar, da, încerc. Anul viitor o să fie foarte dificil, să vedem unde, cum şi ce.

Se pare că ni se deschid nişte uşi ca să putem să facem acea academie la Otopeni. Şi, dacă aprobările vin destul de repede, atunci facem centralul ăla acoperit de 10.000-11.000 de locuri, care nu numai pentru tenis o să fie bun, fiind singura sală polivalentă, cum se numeşte la noi, pentru orice altă competiţie".