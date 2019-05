O romanca superba conduce REVOLTA din tenisul mondial!!! Ce vrea fata care a strans mii de semnaturi

Sefii tenisului vor sa schimbe radical regulile in tenisul profesionist, iar o romanca stabilita in Canada este cea mai puternica voce dizidenta.

Maria Patrascu (22 ani) s-a nascut la Bucuresti, in 1997, si s-a mutat la Toronto (Canada), impreuna cu parintii sai, cand avea doar 5 ani. Ea s-a apucat de tenis si a fost o junioara promitatoare, devenind campioana U14 a Canadei si devenind profesionista la 18 ani. Dar, din cauza ca parintilor sai le-au lipsit banii necesari, nu a putut sa avanseze mai mult de locurile 615 in clasamentul ITF si 819 in ierarhia WTA. Iubitul sau este tot un tenismen, italianul Kevin Portmann (25 ani).

De curand, ITF a anunta ca vrea sa faca schimbari majore in organizarea si clasificarea turneelor ITF, declarand ca structura actuala nu mai este sustenabila. Oficialii care conduc tenisul mondial cred ca prea multi jucatori fara clasament se considera profesionisti, in fiecare an peste 6.000 de tenismeni nu castiga nici macar 1 dolar din premii. De asemenea, investigatii recente au aratat ca la nivelurile inferioare ale tenisului s-au inmultit cazurile de meciuri aranjate pentru pariuri, in conditiile in care premiile prea mici ii lasa pe sportivi vulnerabili in fata mafiei pariurilor.

Oficialii ITF vor ca ierarhia sa includa doar 750 de tenismeni si 750 de tenismene, fiind “scuturati” astfel aproape 13.000 de sportivi care incearca sa participe la turnee si sa castige puncte pentru a avansa in cariera. O alta schimbare ar trebui sa ii ajute pe cei mai bine clasati 100 de juniori sa participe mai usor la turneele mai mari, in detrimentul celor care se dezvolta mai tarziu si nu au sponsori sau familii bogate. O alta schimbare importanta este ca se vor micsora rundele de calificare pentru turneele mai importante, la maximum 24 de tenismeni primiti pentru calificari, desi la unele turnee se lupta acum pana la 128 de sportivi mai slabi cotati pentru un loc pe tabloul principal. In plus, turneele cu premii de 15.000 de dolari nu mai sunt considerate profesioniste si castigatorii nu vor mai primi puncte, desi la ele au participat de-a lungul timpului multi tenismeni de top 10 abia iesiti din juniorat, acest privilegiu urmand sa fie detinut de cele cu cele cu premii peste 25.000 de dolari.

Maria a fost cea mai vocala voce contra acestor schimbari si a initiat o petitie pentru stoparea lor. “Omoara toate visele jucatorilor, pentru ca in final sa aiba doar cativa tenismeni de valoare mai buna. Toti ceilalti sunt uitati, ca si cum nu ar exista. Oricum suntem intr-o situatie dificila, pentru ca trebuie sa jucam pana la 5 runde de calificari, numai ca sa ajungem sa jucam cu cineva care e odihnit. Nu e corect. Totul a pornit ca o rebeliune, dar este doar o miscare de cautare a dreptatii”, a spus aceasta pentru New York Times. In decembrie 2018, Maria a discutat prin video-conferinta cu oficialii Jackie Nesbitt si Andrew Moss, dar nu a putut schimba mare lucru, doar o marire a numarului de jucatori admisi in calificari, de la 24 la 32.

In acest moment, petitia initiata de Maria Patrascu contra schimbarilor gandite de ITF a strans peste 15.300 de semnaturi pe site-ul change.org, avand ca obiectiv sa atinga 25.000 de adeziuni in lunile urmatoare, dupa ce tinta initiala de 10.000 de semnaturi a fost atinsa, si mai sunt alte doua in functiune pentru a indupleca ATP si WTA. Intre timp, tanara se antreneaza in Toronto si spune ca a fost contactata de mai multi sportivi aflati in aceeasi situatia ca si ea pentru a initia o actiune comuna in instanta, avand de partea sa si fosti oficiali sau nume grele din tenisul mondial, care cred ca, daca noile schimbari vor ramane in vigoare, multi sportivi cu potential vor renunta la tenis.