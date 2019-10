Nicoleta Dascalu, victorie importanta in Ungaria: a castigat turneul romancelor

Rezultate excelente pentru tenisul romanesc la turneul ITF de la Szekesfehervar din Ungaria, dotat cu premii in valoare de 60.000 de dolari.

Nicoleta Dascalu, numar 391 WTA a castigat finala 100% romaneasca din proba de simplu, invingand-o pe Irina Bara, numar 188 WTA cu scorul de 7-5, 6-2.

Nu mai putin de 3 semifinaliste fusesera romance, Irina Begu cedand in fata Nicoletei Dascalu, care avea sa castige mai apoi trofeul.



Nicoleta Dascalu (24 de ani), salt de 105 locuri in clasamentul WTA

Este al cincilea titlu in proba de simplu pentru Nicoleta Dascalu in cariera. Ea a mai castigat in 2014 la Arad, in 2015 si 2017 la Antalya, in 2017 la Focsani si la Szekesfehervar in 2019.

Actualmente, Nicoleta Dascalu ocupa locul 391 WTA dar va urca 105 pozitii in ierarhia mondiala gratie acestei victorii din Ungaria. Incepand de luni, 21 octombrie, Nicoleta Dascalu va fi a 286-a jucatoare din lume.



Irina Bara, campioana la dublu

Irina Bara a pierdut finala de simplu, insa nu inainte de a o castiga pe cea din proba de dublu, alaturi de Maryna Zanevska. In ultimul act, cele doua au invins cuplul format din Ana Bogdan si Akgul Amanmuradova, 3-6, 6-2, 10-8.