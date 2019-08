Nadal se casatoreste in octombrie! 500 de invitati sunt asteptati la petrecere

Rafael Nadal se va casatori cu Maria Francisca Perello pe 19 octombrie, anunta Ultima Hora.

Cei doi sunt intr-o relatie de mai bine de 14 ani. Nunta va avea 500 de invitati.



Ceremonia va avea loc in Pollenca, langa Mallorca. Locul se intinde pe o suprafata de 87,000 de metri patrati si este acelasi unde starul Gareth Bale s-a casatorit cu Emma Rhys-Jones.

Regele Spaniei, Juan Carlos, primul invitat la nunta lui Rafa Nadal

Printre invitati se vor regasi Regele Spaniei, Feliciano Lopez, Fernando Verdasco, baschetbalistul Pau Gasol, dar si antrenorii sai de-a lungul timpului: Toni Nadal, unchiul sau, precum si Carlos Moya.

Pana atunci, Rafael Nadal se va deplasa la New York City, pentru startul US Open 2019. Nadal nu a confirmat momentan oficial in acest sens, dar este posibil ca ibericul sa nu participe la turneul ATP Masters de la Paris, care debuteaza pe 28 octombrie.

In cazul in care Nadal va lua o pauza mai lunga inainte si dupa nunta, este posibil ca Nadal sa mai participe in acest an in circuitul ATP doar la US Open, Shanghai si Turneul Campionilor de la Londra, programat pentru intervalul 10-17 noiembrie.

In prezent, Nadal conduce clasamentul pentru Turneul Campionilor, cu 7225 de puncte, urmat de Novak Djokovic si Roger Federer, cu 6725, respectiv 5060 de puncte.