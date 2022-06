Mihaela Buzărnescu s-a calificat în turul secund la Wimbledon. România ajunge la 3/3 victorii în actuala ediție a turneului londonez

Mihaela Buzărnescu (34 de ani, 127 WTA) s-a calificat în turul 2 al competiției de mare șlem de la Wimbledon, reușind să o învingă în runda inaugurală pe Nastasja Schunk (18 ani, 154 WTA), scor 6-4, 6-2, în 77 de minute.

Sportiva din România a controlat cu autoritate întreaga partidă; scorul total al punctelor câștigate a fost 64-44, Mihaela Buzărnescu arătându-se puternică pe propria servă - a câștigat 80% din punctele jucate cu primul serviciu - dar și la retur, semnând 4 break-uri, câte 2 per set.

Prestația germancei a fost sub așteptările stabilite de prestația împotriva Simonei Halep în turul întâi la Roland Garros, meci în care a câștigat set împotriva multiplei campioane de mare șlem.

În turul secund, Mihaela Buzărnescu s-ar putea duela cu o româncă, în cazul în care Gabriela Ruse va produce surpriza și va elimina finalista de la Paris, Cori Gauff.

A great start for Miki, who is coming back from multiple injuries. She played great today and was able to get a nice win. Mihaela Buzarnescu defeated Nastaja Schunk 6-4, 6-2. Miki will face either Gabi Ruse or Coco Gauff in R2. pic.twitter.com/UMXBBAn5C3