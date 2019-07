Pozele cu care Sandra Izbasa isi innebuneste fanii pe internet! S-a retreas din gimnastica in 2016, dar face furori pe retelele de socializare! Galerie foto

Fosta gimnasta s-a retras definitiv din activitate in 2016, inaintea Olimpiadei de la Rio.

Sandra Izbasa este o prezenta exploziva pe retelele de socializare, unde posteaza numeroase fotografii, unele extreme de provocatoare. Ea are o apreciata pagina de Facebook si un cont de Instagram cu aproape 42.000 de urmaritori. Fosta gimnasta are 29 de ani si este acum antrenoare la CSA Steaua, iar cateva dintre fetitele pregatite de ea au castigat medalii la prima competitie la care au participat, Campionatul National - nivel 1, desfasurat in mai 2019.

In paralel cu antrenoratul, Sandra a inceput cursurile de actorie si a debutat deja in lungmetrajul “Faci sau taci”, lansat in februarie 2019, o comedie politista regizata de Iura Luncasu. De asemenea, in ultimii ani, a fost invitata sau concurenta in numeroase emisiuni de televiziune si a prezentat, timp de cateva luni, stirile sportive la TVR 2. Ea ar avea o relatie discreta cu Petrisor Ruge, dansatorul Andreei Balan si membru al baletului Edi Stancu, castigator al emisiunii “Dansez pentru tine”, in 2007, si cantaret sub denumirea DJ Petri.

Sandra Izbasa are in palmares doua medalii olimpice de aur si doua de bronz, o medalie de argint la Campionatele Mondiale si doua de bronz, si sapte medalii de aur la Campionatele Europene, plus alte patru de argint si una de bronz. La acestea se adauga alte zeci de medalii castigate la Campionatele Nationale de seniori si juniori. In 2013, gimnasta a fost inaintata la gradul de locotenent, devenind astfel cel mai tanar ofiter al Armatei Romane. Ea a castigat titlul de “Maestru Emerit al Sportului”, in 2007, si a fost decorata, in 2008, cu Ordinul si Medalia ”Meritul Sportiv” clasa I. Retrasa din activitate la finalul anului 2013, Sandra a incercat o revenire, dar a abandonat definit gimnastica inaintea Jocurilor Olimpice din 2016.

NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS