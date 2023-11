Jannik Sinner și Maria Braccini au fost spectatori de lux la meciul de Liga Campionilor pierdut de AC Milan în fața Borussiei Dortmund, scor 1-3.

Rămasă cu obligația de a câștiga la Newcastle, în ultima etapă, pentru a păstra șanse la calificarea în optimile de finală ale competiției, echipa milaneză a dezamăgit un San Siro umplut până la refuz.

De mai mult de trei ani, Jannik Sinner este într-o relație cu fotomodelul Maria Braccini. „Sigur că e posibil să ai o relație fiind tenismen profesionist. Suntem împreuna din septembrie, ea știe că sportul e prioritatea mea absolută; știe de ce are nevoie un atlet, e o tipă foarte liniștită și nu pune nicio presiune asupra mea," spunea Sinner, în primăvara anului 2021.

Jannik Sinner a adus Italiei victoria supremă în Cupa Davis, după 47 de ani. La Malaga, elevul antrenat de Darren Cahill l-a învins pe Novak Djokovic, după ce a avut de salvat trei mingi de meci împotriva numărului 1 mondial.

Jannik Sinner attended the AC Milan match.

When he walked onto San Siro Stadium, the crowd was chanting his name.

“JANNIK. JANNIK. SINNER. SINNER.” ????

