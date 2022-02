Asta e problema? Simona Halep dezvăluie ce o enervează cel mai tare în circuitul WTA

Simona Halep a suferit trei înfrângeri în sezonul 2022 al circuitului WTA, dar a avut răbdarea de a explica pentru TopCourt care este aspectul care o deranjează cel mai puternic în timpul meciurilor pe care le joacă.

„Ce mă enervează cel mai tare e zgomotul, când oamenii țipă,” a fost răspunsul Simonei Halep, demonstrând încă o dată că este o fire introvertită și nu se bucură de toate aspectele care conturează lumea tenisului.

Sportiva din România nu a fost singura care a răspuns la întrebarea: „Ce te enervează cel mai mult în tenis?”. Venus Williams a replicat: „Să trimit mingea în fileu, e neprofesionist, în opinia mea,” iar Nick Kyrgios a răspuns colorat: „Când joc ca un rahat,” au fost cuvintele tenismenului australian.

„Time-out-urile medicale,” și „Când fac o dublă greșeală,” au fost replicile lui Sloane Stephens și Felix-Auger Aliassime, jucătorii împărtășind cu sinceritate care sunt lucrurile care îi deranjează cel mai mult.

