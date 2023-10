Novak Djokovic nu a fost iertat în ediția 2020 a turneului de la US Open, când a sfârșit descalificat din turneu, după ce a lovit un arbitru tușier în zona gâtului, fără intenție.

Lăsat fără șansa de a-și continua parcursul la New York, în urma unei aplicări inflexibile a regulamentului, „Nole” i-a strâns mâna cu fair-play adversarului său, Pablo Carreno Busta, în ciuda mizei uriașe pierdute.

I don't believe that Novak Djokovic should have been defaulted at USO 2020.

But for the sake of consistency, how was this not a default too? Same action, same intent.

Is it because the fan didn't fall over in a heap on the floor? Is that what it takes? pic.twitter.com/r4M53TB5mI