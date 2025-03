Irina Spîrlea împlinește 51 de ani. Ce spune marea jucătoare de tenis într-un interviu pentru Sport.ro despre două momente importante ale carierei

Wimbledon 1997 și unica rachetă ruptă în carieră. "Mi-a lăsat un nod în gât acel meci"

Există vreo înfrângere care te-a durut foarte mult, una care te-a urmărit ceva timp?

Singura a fost la Wimbledon, în optimi, când am pierdut cu Iva Majoli.

Atunci ai rupt singura rachetă...

Da, da, e aia pe care o are mama acasă (n.r.: Geta Spîrlea, mama Irinei, ține în sufrageria casei din București racheta Wilson ruptă de Irina, la Londra). E singura ruptă pe care am rupt-o în carieră. Puteam să o bat pe Iva Majoli, dar așa a fost să fie, e unul dintre puținele meciuri care mi-a lăsat un nod în gât. Cel de la US Open cu match ball (n.r.: semifinala din 1997 cu Venus Williams) nu mi-a rămas în gât, dar cel de la Wimbledon cu Iva Majoli... Da!



De ce s-a retras Irina Spîrlea la 26 de ani



Te-ai fi văzut practicând un alt sport?

Nu...

Și de ce tenis?

Mama și tata (n.r.: Geta și Dumitru Spîrlea) m-au dus la patinaj pe când aveam vreo 6 ani și după trei luni am realizat că înghețam prea tare pe patinoar. Ulterior, am avut parte de tot soarele din lume pe la turnee.

De ce te-ai retras la doar 26 de ani?

Unii mi-au spus că sunt nebună! Bănuiesc că aș fi putut să mă mențin în Top 20 mult timp. Dar hotărâsem cu șase luni înainte, mi-am zis să mai stau cu prietenele în circuit, dar apoi: gata! Ce-am realizat în tenis îmi ramânea în suflet pentru totdeauna, dar prioritatea mea devenea alta. O familie.



Soțul tău ți-a fost antrenor, dar a fost și sparring pentru Monica Seleș.

Da, a fost și în staff-ul Monicăi, dar și în staff-ul Martinei Navratilova, văd că și acum multe fete sunt organizate altfel, cu un staff întreg. Și cei de pe la turnee îți pun la dispoziție și sparring, totul.



E determinant pentru o fată să beneficieze de un sparring băiat?

Da, de multe, ori te ajută. Băieții jocă de 10 ori mai bine decât tine. Trebuie să-l găsești pe cel care face un joc între jocul de băiat și jocul de fete, puțin peste jocul de fată. Pentru că dacă un băiat joacă pe bune împotriva ta, chiar dacă e un junior bun, tot nu vezi mingea! Nu e răutate ceea ce spun! Și pe vremea mea, chiar dacă erau în primele zece poziții, fetele când jucau cu sparringul un meci pe bune, dacă ar fi câștigat un game era ceva senzațional. Asta e diferența!