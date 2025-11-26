GALERIE FOTO Incredibil, dar adevărat: cu ce se ocupă multi-milionara Jelena Ostapenko în presezon, când alte jucătoare se antrenează

Incredibil, dar adevărat: cu ce se ocupă multi-milionara Jelena Ostapenko &icirc;n presezon, c&acirc;nd alte jucătoare se antrenează Tenis Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jelena Ostapenko, preocupări nebănuite în presezon.

TAGS:
Jelena OstapenkoTenis WTApresezon
Din articol

Cu peste $2,3 milioane câștigate exclusiv din tenis în 2025, letona Jelena Ostapenko continuă să își surprindă fanii.

Fosta câștigătoare a turneului de la Roland Garros a ajuns la peste $18,5 milioane câștigate din „Sportul Alb,” în carieră, însă acest prag nu o oprește din a-și petrece perioada dintre sezoane într-o manieră neașteptată.

Ostapenko își cumpără mașină Porsche, dar vinde parfumuri pentru 5 euro

Pe contul oficial de Instagram, Jelena Ostapenko le-a transmis urmăritorilor intenția de a-și achiziționa un automobil Porsche nou, pe când, pe un cont secundar, Ostapenko se străduie să vândă mostre de parfum la prețuri cuprinse între 5 și 15 euro.

Ostapenko s-a folosit de vizibilitatea pe care o generează în mediul online și pentru a-și vinde un aspirator sau pentru a se debarasa de câteva cutii de depozitare, pe care le vinde contra sumei de 5 euro, potrivit Tennis World USA.

Jelena Ostapenko

  • Jelena ostapenko letonia rg 2025 forehand
×
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
DE TOT RASUL! Ostapenko a scapat racheta din mana la serviciu! Are antrenor nou, o debutanta castigatoare de Grand Slam
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
ÎNAPOI LA ARTICOL

Număr 23 WTA, Ostapenko ocupă locul 7 mondial, în proba de dublu

Jelena Ostapenko a fost număr 5 mondial în 2018, iar, în prezent, reușește să evolueze convingător în ambele probe ale circuitului WTA.

În toamna anului 2024, Ostapenko a câștigat turneul de dublu al Openului American, alături de Kichenok.

În sferturile de finală ale turneului de dublu de la Wimbledon din acest an, echipa formată din Jelena Ostapenko și Su-Wei Hsieh a revenit de la 0-1 la seturi și le-a eliminat pe Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya. Ostapenko și Hsieh au ajuns până în finala turneului de la Wimbledon.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
O fată de 11 ani din Timişoara a fost &icirc;njunghiată de mama ei &icirc;n timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
ULTIMELE STIRI
Inter, desconsiderată &icirc;n mandatul lui Chivu: &bdquo;Șanse de 6%&ldquo;
Inter, desconsiderată în mandatul lui Chivu: „Șanse de 6%“
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Chiar dacă au pierdut ultimul meci&rdquo;
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci”
Concluzia rom&acirc;ncei Jaqueline Cristian, la finalul celui mai bun sezon avut &icirc;n carieră, p&acirc;nă &icirc;n prezent
Concluzia româncei Jaqueline Cristian, la finalul celui mai bun sezon avut în carieră, până în prezent
Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

FRF l-a dat afară: &bdquo;Contract &icirc;ncheiat, ancheta e &icirc;n derulare&ldquo;

FRF l-a dat afară: „Contract încheiat, ancheta e în derulare“

Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: &rdquo;Ar fi un vis&rdquo;

Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: ”Ar fi un vis”



Recomandarile redactiei
Inter, desconsiderată &icirc;n mandatul lui Chivu: &bdquo;Șanse de 6%&ldquo;
Inter, desconsiderată în mandatul lui Chivu: „Șanse de 6%“
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Chiar dacă au pierdut ultimul meci&rdquo;
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci”
Probleme pe bandă rulantă &icirc;nainte de FCSB - Dinamo! Jucătorul aflat pe muchie de cuțit
Probleme pe bandă rulantă înainte de FCSB - Dinamo! Jucătorul aflat pe muchie de cuțit
Alte subiecte de interes
Jelena Ostapenko bate tot! Ce victimă a mai făcut la Wimbledon 2024
Jelena Ostapenko bate tot! Ce victimă a mai făcut la Wimbledon 2024
Jelena Ostapenko, Super-Woman din WTA. Ce come-back fabulos a reușit letona&nbsp;
Jelena Ostapenko, "Super-Woman" din WTA. Ce come-back fabulos a reușit letona 
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!