Cu peste $2,3 milioane câștigate exclusiv din tenis în 2025, letona Jelena Ostapenko continuă să își surprindă fanii.

Fosta câștigătoare a turneului de la Roland Garros a ajuns la peste $18,5 milioane câștigate din „Sportul Alb,” în carieră, însă acest prag nu o oprește din a-și petrece perioada dintre sezoane într-o manieră neașteptată.

Ostapenko își cumpără mașină Porsche, dar vinde parfumuri pentru 5 euro

Pe contul oficial de Instagram, Jelena Ostapenko le-a transmis urmăritorilor intenția de a-și achiziționa un automobil Porsche nou, pe când, pe un cont secundar, Ostapenko se străduie să vândă mostre de parfum la prețuri cuprinse între 5 și 15 euro.

Ostapenko s-a folosit de vizibilitatea pe care o generează în mediul online și pentru a-și vinde un aspirator sau pentru a se debarasa de câteva cutii de depozitare, pe care le vinde contra sumei de 5 euro, potrivit Tennis World USA.

