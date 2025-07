Până să confirme pe iarba londoneză, unde nu mai triumfase niciodată până în acest an, Iga Swiatek a propus transformarea radicală a programului sezonului în circuitul WTA.

„Nu are sens să jucam mai mult de douăzeci de turnee pe an,” declara Iga Swiatek, înainte de participarea sa la Wimbledon 2025, potrivit Punto de break.

După finala pierdută la Bad Homburg, Iga Swiatek explica de ce crede că WTA o obligă să joace în prea multe competiții, într-un an calendaristic.

Una dintre cele mai rezistente jucătoare din circuit se plânge de intensitatea circuitului

„Pentru mine, programul e super intens, chiar prea intens; nu are sens să jucăm mai mult de douăzeci de turnee pe an. Uneori, suntem nevoie să sacrificăm un turneu organizat în țara natală, deoarece trebuie să mergem la turnee mai mari pentru a evita un zero în clasament.

Aceste obligații față de anumite turnee pun presiune pe noi. Cred că oamenii ne-ar urmări chiar dacă am juca în mai puține turnee. Asta ne-ar ajuta să fim mai constante.

E o provocare, tenisul e un sport dificil; în fiecare săptămână începi de la zero, dar e important de reținut că tenisul nu e întreaga ta viață. Trebuie să pui totul în perspectivă și să fii mândră de ceea ce faci, chiar dacă nu câștigi,” adăuga jucătoarea din Polonia.