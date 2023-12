În mini-seria “Tovarășu’ “ difuzată de VOYO, care documentează viața, ascensiunea la putere și sfârșitul lui Nicolae Ceaușescu, vedem un interviu pe care Ilie Năstase, primul nr. 1 mondial în tenis și o vedetă internațională de maximă vizibilitate în anii ’70-’80, l-a acordat realizatorilor.

Nasty a făcut câteva declarații explozive despre acea perioadă în care majoritatea românilor se zbătea într-o sărăcie lucie.

Ilie Năstase: ”Slăvesc Republica Socialistă România!”

”L-am întâlnit prima dată pe Ceaușescu - trebuie să-mi amintesc - cred că în 1970 sau 1971. În cadrul unei ceremonii, ne-au dat cea mai mare medalie din România - se numește Ordinul Muncii, clasa I – iar echivalentul de acum este Steaua României.



A fost o medalie și un premiu bun, pentru că primeai un apartament gratuit și nu plăteai impozite. Cred că atunci eram locotenent, așa că a trebuit să mă îmbrac în unformă militară. Am fost acolo cu domnul Țiriac.



Deci, la ceremonie erau toți cei din Partidul Comunist. Atunci denumirea oficială a țării era Republica Socialistă România, îmi amintesc. Când Ceaușescu mi-a dat medalia, trebuia să spun, ca un militar: Slăvesc Republica Socialistă România!



Am luat o înghițitură dintr-un pahar de șampanie și mă amețisem ușor. Deodată, a venit Ceaușescu spre mine și mi-a spus, felicitări, și am ciocnit paharele.



Apoi mi-a spus: îmi place de tine, dar trebuie să-ți spun ceva: am văzut la televizor că atunci când joci, am văzut pe buzele tale că înjuri mult. Am fost blocat. Am spus, da, dar știți că sunt român și noi înjurăm uneori.



Și tipul de lângă mine din primul rând zice: Doamne ajută-ne acum, pentru că tipului ăsta niciodată, nimeni nu-i răspunde”, a mărturisit Ilie Năstase.

Ce a făcut bine și ce a făcut rău Nicolae Ceaușescu

”Au spus că este un dictator, dar nu știu. Asta era situația politică de atunci.



Alături (n.r. – în țările vecine) era același lucru. Dar Ceaușescu a făcut poate niște lucruri bune și unele rele.



Lucrul bun - nu mai avea bani de plătit celorlalte țări, de la care împrumutase bani.



Și ce era era rău: nu i-a lăsat pe oameni să plece în afara țării, cum a făcut Tito (n.r. - Josip Broz Tito, conducătorul comunist al Iugoslaviei în perioada 1953-1980), să muncească și să facă bani și să-i aducă înapoi în România. Cred că aici a făcut o greșeală. Dacă ar fi fost un pic mai deschis ca Tito, probabil că România ar fi fost mult mai bine.



Deci, nu știu. Pentru mine, trebuie să spun că nu m-a deranjat Nicolae Ceaușescu. Probabil am fost o excepție. Am fost plecat mult din țară. Am auzit oameni spunând că e atât de rău, părinții mei și toate astea, iar prietenii spuneau că este rău. Dar am venit și când am văzut situația cu ochii mei, da, situația era proastă”, a declarat fostul mare tenisman.

Ilie Năstase: “Pe vremea lui Ceaușescu i-am spus public Nadiei Comăneci să fugă în străinătate. Toți m-au făcut nebun”

”Îmi amintesc de Nadia Comăneci, cred că avea 13 sau 14 ani, nu-mi amintesc. Și a venit la mine acasă cu ministrul Sportului, care era un general.



Și vorbeam și i-am spus generalului: ascultă, mai e o fată, o rusoaică, pe nume Olga Korbut. Ceilalți o promovează peste tot și ea câștigă mulți bani. Nadia ce primește? Mici jucării din România și atât...



Cred că i-ar plăcea și niște bani. Așa că generalul s-a uitat la mine și a spus : Ești nebun?! Am spus da. Nadia ar trebui să plece din România... Așa că a fugit”, și-a mai adus aminte Năstase.

Ilie Năstase, vedetă a tenisului mondial în anii '70

Fostul mare tenisman Ilie Năstase s-a născut la 19 iulie 1946, la Bucureşti. „Nasty” - cum a fost poreclit de americani - a adus spectacolul pe terenurile de tenis din întreaga lume, îmbinând tehnica ireproşabilă şi loviturile de geniu, cu glumele, uneori şocante.

Debutul carierei sale internaţionale a avut loc la vârsta de 20 de ani, la Roland Garros, în 1966, când a jucat finala la dublu, alături de Ion Ţiriac. Primul mare succes internaţional l-a obţinut în 1972 în Statele Unite ale Americii, unde a câştigat turneul de la Forrest Hills. Tot în 1972, s-a impus împreună cu Ion Ţiriac în proba de dublu a turneului de la Roma şi la dublu mixt, la Wimbledon, alături de Rosie Casals.

Anul de glorie al lui Ilie Năstase a fost 1973, când a câştigat turneul de la Roland Garros, cel mai important concurs pe zgură, fără să piardă niciun set. În acelaşi an, s-a impus şi în proba de dublu la Wimbledon, făcând pereche cu prietenul său, americanul Jimmy Connors. De asemenea, a câştigat turneul de la Roma, unde l-a învins în finală pe spaniolul Manuel Orantes şi a fost desemnat primul lider al clasamentului mondial ATP.

În decursul carierei sale, Ilie Năstase a câştigat, potrivit www.atptour.com, 64 de turnee ATP la simplu şi 45 la dublu. A câştigat de patru ori Turneul Masters (Turneul Campionilor), în 1971, 1972, 1973, 1975; US Open în 1972 şi 1975; Openul Franţei în 1970 şi 1973; Wimbledon în 1973. A jucat 18 ani pentru echipa de Cupa Davis a României, câştigând 109 meciuri. În 1970, Ilie Năstase a intrat în rândul celor 20 cei mai buni jucători de tenis din lume.

A fost desemnat de patru ori „Cel mai bun sportiv român al anului” (1969, 1972, 1973 şi 1974). A fost timp de 40 de săptămâni nr. 1 mondial (23 august 1973 - 2 iunie 1974). A primit "Racheta de aur" la New York în 1973 şi este singurul român care are numele înscris în International Tennis Hall of Fame. În 1990, la Roland Garros, a obţinut Premiul deceniului. În 2005, revista „Tennis Magazine” l-a plasat pe locul 28 în lista celor „40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani”.

Documentarul Tovarășu’ este difuzat pe VOYO

Chiar și după zeci de ani, Nicolae Ceaușescu continuă să impresioneze prin povestea sa de viață și prin modul în care a ajuns de la sărăcie extremă la... putere extremă. O putere atât de înspăimântătoare, încât oamenii parte din națiunea lui se temeau să îi pronunțe numele. Dar cine a fost Nicolae Ceaușescu, dincolo de cortina oficială? Răspunsul se regăsește în mini seria „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator”, ce analizează ascensiunea, perioada de glorie și decăderea dictatorului prin materiale de arhivă și interviuri în premieră, realizate în ultimii trei ani în Londra, Paris, New York, Washington DC, Seattle, SUA și în mai multe locații din România.

Urmărește pe VOYO „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator”!