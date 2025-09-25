Horia Tecău despre marele coșmar care bântuie toate sporturile din România

Fostul tenismen, Horia Tecău a vorbit despre experiențele dure la care sunt supuși mulți juniori în sportul românesc.

Campion la Wimbledon și US Open, tenismenul din Constanța a tras un semnal de alarmă referitor la modul în care copiii sunt crescuți în sport.



Horia Tecău: „Dacă e cu încrâncenare, nimeni nu e bucuros în experiența asta.”



Horia Tecău vede esențial ca parcursul copilului în sport să fie perceput ca o joacă.



În caz contrar, în care presiunea rezultatelor prevalează, se poate ajunge la probleme care pot urmări copilul pe tot parcursul vieții.



„Sunt și exemple de sportivi care s-au specializat foarte devreme, care au început să joace mult tenis, de mici.



Au dezvoltat doar tenis și o toleranță: la mult antrenament, la presiune, la călătorit, la lipsa socializării. Au trecut prin astea cu un sacrficiu și o determinare și au ajuns, dar cu un cost foarte mare, de lipsa bucuriei pentru ei, pentru părinți.



Dacă e cu încrâncenare, nimeni nu e bucuros în experiența asta. Lucrurile se fac doar pentru că așa trebuie. Și încă ăsta ar fi un caz fericit.



Sunt cazuri de copii accidentați, forjați, forțați mental, cu turnee, cu presiuni, cu certuri după meciuri pierdute, adică multă duritate și suferință la vârsta la care nu ai creierul dezvoltat.



Ce se dezvoltă atunci sunt frustrarea, neîncrederea, critica, duritatea,” a declarat Horia Tecău, în podcastul Lianei Stanciu.

Horia Tecău, înlocuit de Alexandra Dulgheru pe banca echipei naționale de tenis feminin

Federaţia Română de Tenis a anunțat miercuri, 17 septembrie, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.

Fosta jucătoare, în vârstă de 36 de ani, îl înlocuieşte în această calitate pe Horia Tecău, care a demisionat în luna august. Fostul tenismen preluase acest rol în primăvara anului 2022, înaintea confruntării cu Polonia.

Tecău a reușit să califice echipa României la turneul final al Cupei Billie Jean King, în 2024. A fost prima apariție a României în turneul final, de la schimbarea numelui competiției.

