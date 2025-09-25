Horia Tecău despre marele coșmar care bântuie toate sporturile din România

Horia Tecău despre marele coșmar care b&acirc;ntuie toate sporturile din Rom&acirc;nia Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Horia Tecău crede că performanțele cele mai înalte nu pot fi atinse fără un spirit de joacă.

TAGS:
sportHoria TecauRomania
Din articol

Fostul tenismen, Horia Tecău a vorbit despre experiențele dure la care sunt supuși mulți juniori în sportul românesc.

Campion la Wimbledon și US Open, tenismenul din Constanța a tras un semnal de alarmă referitor la modul în care copiii sunt crescuți în sport.

Horia Tecău: „Dacă e cu încrâncenare, nimeni nu e bucuros în experiența asta.”

Horia Tecău vede esențial ca parcursul copilului în sport să fie perceput ca o joacă.

În caz contrar, în care presiunea rezultatelor prevalează, se poate ajunge la probleme care pot urmări copilul pe tot parcursul vieții. 

„Sunt și exemple de sportivi care s-au specializat foarte devreme, care au început să joace mult tenis, de mici.

Au dezvoltat doar tenis și o toleranță: la mult antrenament, la presiune, la călătorit, la lipsa socializării. Au trecut prin astea cu un sacrficiu și o determinare și au ajuns, dar cu un cost foarte mare, de lipsa bucuriei pentru ei, pentru părinți.

Dacă e cu încrâncenare, nimeni nu e bucuros în experiența asta. Lucrurile se fac doar pentru că așa trebuie. Și încă ăsta ar fi un caz fericit.

Sunt cazuri de copii accidentați, forjați, forțați mental, cu turnee, cu presiuni, cu certuri după meciuri pierdute, adică multă duritate și suferință la vârsta la care nu ai creierul dezvoltat.

Ce se dezvoltă atunci sunt frustrarea, neîncrederea, critica, duritatea,” a declarat Horia Tecău, în podcastul Lianei Stanciu

Horia Tecău, înlocuit de Alexandra Dulgheru pe banca echipei naționale de tenis feminin

Federaţia Română de Tenis a anunțat miercuri, 17 septembrie, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.

Fosta jucătoare, în vârstă de 36 de ani, îl înlocuieşte în această calitate pe Horia Tecău, care a demisionat în luna august. Fostul tenismen preluase acest rol în primăvara anului 2022, înaintea confruntării cu Polonia.

Tecău a reușit să califice echipa României la turneul final al Cupei Billie Jean King, în 2024. A fost prima apariție a României în turneul final, de la schimbarea numelui competiției.

Horia Tecău

  • Horia tecau zambet sf
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Horia Tecău, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro

Horia Tecău a fost cel mai de succes tenismen dublist al României, în acest mileniu. De trei ori campion în turneele de mare șlem, fostul jucător din Constanța se mândrește și cu un Turneu al Campionilor, câștigat în 2015.

În plus, alături de Florin Mergea, Horia Tecău este unicul tenismen care a câștigat o medalie olimpică în tenis, pentru România, cei doi sfârșind medaliați cu argint, la Rio de Janeiro, în urma unei finale memorabile cu spaniolii Rafael Nadal și Marc Lopez.

ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a făcut anunțul &icirc;nainte de Go Ahead Eagles &ndash; FCSB: &bdquo;3,5 milioane cu totul!&ldquo;
Gigi Becali a făcut anunțul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „3,5 milioane cu totul!“
C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat duelul rom&acirc;nilor din Grecia, Răzvan Marin vs Alex Mățan
Cât s-a încheiat duelul românilor din Grecia, Răzvan Marin vs Alex Mățan
Capodoperă rom&acirc;nească, inspirată din povestea unui sportiv amator, premiată la Alpin Film Festival
Capodoperă românească, inspirată din povestea unui sportiv amator, premiată la Alpin Film Festival
&bdquo;Palma&ldquo; lui Chiricheș pentru Gigi Becali: postarea veteranului, &bdquo;cu dedicație&ldquo; pentru contestatari
„Palma“ lui Chiricheș pentru Gigi Becali: postarea veteranului, „cu dedicație“ pentru contestatari
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de Rom&acirc;nia
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Horia Tecău despre marele coșmar care b&acirc;ntuie toate sporturile din Rom&acirc;nia

Horia Tecău despre marele coșmar care bântuie toate sporturile din România

Gigi Becali a făcut anunțul &icirc;nainte de Go Ahead Eagles &ndash; FCSB: &bdquo;3,5 milioane cu totul!&ldquo;

Gigi Becali a făcut anunțul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „3,5 milioane cu totul!“

C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat duelul rom&acirc;nilor din Grecia, Răzvan Marin vs Alex Mățan

Cât s-a încheiat duelul românilor din Grecia, Răzvan Marin vs Alex Mățan

Capodoperă rom&acirc;nească, inspirată din povestea unui sportiv amator, premiată la Alpin Film Festival

Capodoperă românească, inspirată din povestea unui sportiv amator, premiată la Alpin Film Festival

&bdquo;Palma&ldquo; lui Chiricheș pentru Gigi Becali: postarea veteranului, &bdquo;cu dedicație&ldquo; pentru contestatari

„Palma“ lui Chiricheș pentru Gigi Becali: postarea veteranului, „cu dedicație“ pentru contestatari

Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de Rom&acirc;nia

Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul &icirc;nainte de Go Ahead Eagles &ndash; FCSB: &bdquo;3,5 milioane cu totul!&ldquo;
Gigi Becali a făcut anunțul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „3,5 milioane cu totul!“
&bdquo;Palma&ldquo; lui Chiricheș pentru Gigi Becali: postarea veteranului, &bdquo;cu dedicație&ldquo; pentru contestatari
„Palma“ lui Chiricheș pentru Gigi Becali: postarea veteranului, „cu dedicație“ pentru contestatari
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de Rom&acirc;nia
Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România
Răbdarea arabilor cu &bdquo;arogantul&ldquo; Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
FCSB, fără trei oameni de bază cu Go Ahead Eagles: &bdquo;Mă sperie ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&ldquo;
FCSB, fără trei oameni de bază cu Go Ahead Eagles: „Mă sperie ce s-a întâmplat!“
Alte subiecte de interes
Ce scrie presa catalană despre transferul lui Radu Drăgușin la FC Barcelona: Mundo Deportivo - nimic, Sport - &rdquo;Rafi Dragusin&rdquo;!
Ce scrie presa catalană despre transferul lui Radu Drăgușin la FC Barcelona: Mundo Deportivo - nimic, Sport - ”Rafi Dragusin”!
E gata să se bată cu pumnii &icirc;n piept pentru Barcelona! Nemulțumit &icirc;n trecut, acum i-a revenit speranța atacantului de pe Camp Nou
E gata să se bată cu pumnii în piept pentru Barcelona! Nemulțumit în trecut, acum i-a revenit speranța atacantului de pe Camp Nou
Noroc! Rom&acirc;nia și-a aflat adversara din optimile turneului final al Cupei Billie Jean King
Noroc! România și-a aflat adversara din optimile turneului final al Cupei Billie Jean King
Dezvăluirea săptăm&acirc;nii: ce le-a spus Horia Tecău jucătoarelor, la scorul de 0-2, &icirc;n barajul cu Ucraina
Dezvăluirea săptămânii: ce le-a spus Horia Tecău jucătoarelor, la scorul de 0-2, în barajul cu Ucraina
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!