Spectacol de tenis în cea de-a doua zi a Sports Festival, la BT Arena din Cluj-Napoca. Horia Tecău a făcut, alături de invitații săi, un show absolut în fața a aproape 7000 de fani. Sportivul, vicecampion olimpic şi triplu câştigător de Grand Slam la dublu și dublu mixt, a jucat meciul oficial de retragere din cariera de sportiv.

El i-a avut alături pe Simona Halep, suedezul Robert Lindstedt (fost partener la dublu), Bethanie Mattek Sands (fosta parteneră de dublu-mixt cu care a câștigat Australian Open), Andrei Pavel și Marius Copil. În teren a intrat și Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep.

"Meciurile au fost un mix neconvenţional de joc şi momente surpriză. Sportivii au făcut schimburi surprinzătoare de echipă, au jucat cu copiii de mingi, cu Stere Halep, tatăl Simonei Halep, dar şi cu primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc. Nu au lipsit nici momentele artistice şi surprizele pregătite de organizatori pentru Horia Tecău: Ilie Năstase i-a oferit cadou, în deschiderea spectacolului, racheta de lemn cu care a devenit nr. 1 ATP, cu semnătura lui", precizează organizatorii.

În cariera sa, Horia Tecău, fost numărul 2 mondial, a câştigat 38 de trofee, dintre care trei de grand slam, Wimbledon, în 2015, US Open, în 2017, ambele în echipă cu olandezul Jean-Julien Rojer, şi Australian Open la dublu-mixt, în 2012, împreună cu americanca Bethanie Mattek-Sands.

Tot cu Rojer, el a cucerit trofeul la Turneul Campionilor, în 2015, iar cu Florin Mergea a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016.

Din tenis, Horia Tecău, 36 de ani, a câştigat premii brute de peste 5,8 milioane de dolari.

Gemenele ucrainene Iulia şi Olia Mosienko, semifinalistele emisiunii ''Românii au talent 2022'', au susţinut un număr de acrobaţii intitulat simbolic: "Am avut un vis de pace". La finalul serii, Horia Tecău a invitat toţi copiii alături de el, pe teren, pentru show-ul de confetti. Vineri, sute de pasionaţii de tenis au asistat la masterclass-ul ''The art of coaching'', susţinut de Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep.