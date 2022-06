Evenimentul va fi comentat pe Pro Arena și VOYO (20:00) de Mihai Mironică și Marius Chican.

Show-ul va fi un mix neconvențional de meciuri, cu accent pe spectacol! Meciul-vedetă îi va avea în aceeași echipă de dublu mixt pe Simona Halep și pe Horia Tecău! Alături de ei vor fi fostul partener la dublu al lui Horia, suedezul Robert Lindstedt și Andrei Pavel. Noua surpriză a serii este Bethanie Mattek Sands care se alătură super-evenimentului dedicat lui Horia Tecău. Bethanie este fosta parteneră de dublu-mixt a lui Horia, cea cu care a câștigat Australian Open. Toți invitații vor juca alături de marele tenismen român, pe terenul amenajat în BT Arena.

Horia Tecău: „Pentru mine este un moment de sărbătoare!”

„Este o zi specială pentru mine, o zi pe care am pregătit-o de ceva timp. Nu consider că este o retragere, este o transformare, o altă etapă. Tot ce am învățat în această călătorie pot trasmite mai departe tinerilor, copiilor, celor care vor să-și îndeplinească un vis. Pentru mine este un moment de sărbătoare. Îl am alături de Andrei Pavel, care mi-a fost idol, mi-a devenit prieten, pe Marius Copil, pe Simona Halep, pe Robert Lindstedt.

Primul turneu l-am câștigat la Bușeteni, la 10 ani. Am primit o rachetă cadou, am zis: 'Câștig o rachetă, pot să călătoresc, asta vreau să fac toată viața'.

Am o cameră cu trofee, mă uit la ele și știu că am o poveste. Să câștig la Wimbledon după 3 finale pierdute a trebuit să învăț ce înseamnă încredere absolută în mine și în partenerul meu”, a declarat Horia Tecău la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.