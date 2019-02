Nu vrea sa vorbeasca japoneza! :) Ce a facut Naomi Osaka dupa ce jurnalistii niponi au rugat-o sa le raspunda in limba lor

Naomi Osaka a castigat de curand al doilea sau titlu de Grand Slam dupa victoria obtinuta in fata Petrei Kvitova in finala de la Australian Open, iar duminica, japoneza a avut o sedinta foto pe plaja cu trofeul cucerit la Melbourne.

Dupa intalnirea cu fotografii, Naomi Osaka a fost rugata sa vorbeasca in limba japoneza despre succesul urias obtinut cu o zi inainte. Jurnalistii japonezi au vorbit doar in limba materna, insa Osaka a ales sa raspunda in limba engleza.



Jucatoarea in varsta de 21 de ani, desi reprezinta Japonia, a crescut in Statele Unite ale Americii si nu stapaneste limba japoneza. Chiar daca a parut sa inteleaga ce i-au spus reporterii, ea a omis sa raspunda in aceeasi limba si a ales engleza pentru a comunica un raspuns.

Naomi Osaka, noua campioana de la Australian Open, s-a impus in finala de la Melbourne in fata Petrei Kvitova, scor 7-6, 5-7, 6-4, dupa doua ore si 30 de minute de joc. Pe langa titlu si premiul in bani, tanara sportiva din Japonia a devenit lider mondial in clasamentul WTA.