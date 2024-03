Știrea săptămânii a fost comentată într-o conferință de presă de Gică Hagi, patronul și managerul campioanei Farul. Fanii tenisului așteptau vestea cea mare, iar verdictul a arătat că Simonei Halep i s-a făcut o mare nedreptate. Unul dintre marii susținători ai Simonei Halep, Gică Hagi, a oferit marți seara o reacție scurtă pe rețelele sociale, dar miercuri a vorbit pe larg.

Hagi o cunoaște pe Simona Halep de când constănțeanca se antrena în Mamaia, la clubul IDU, la care s-au pregătit mari campioni ai României, printre care Andrei Pavel sau Horia Tecău.

“E o victorie mare a ei în primul rând, pentru ea şi pentru oamenii din staful ei, care au muncit şi au ajutat-o să-i convingă pe cei de la TAS de corectitudinea ei şi de cine este Simona. Bravo ei, felicitările mele şi să vină să înceapă treaba, să o vedem iar pe teren, să ne bucurăm de ea şi să joace iar tenis, că unii au făcut ca să nu joace”.

“Vorbim de numărul 1 mondial, să o întrebaţi pe ea, nu pot să vorbesc eu din afară. Cel mai bine este să spună ea. Vorbim de o personalitate şi trebuie să o lăsăm pe ea să vorbească. Important e că ea a câştigat această bătălie, această luptă şi merită felicitări. Îi urez baftă în continuare”.

“În lumea asta şi în viaţă există şi oameni răi, dar binele îl bate totdeauna pe ăla rău. S-a dovedit încă o dată că binele bate răul. Eu cred că sunt oameni mult mai mulţi care vor bine decât oameni care mai găsesc anumite lucruri. Ăia sunt puţini. Aşa cred eu. Hai să ne uităm la oamenii buni, la cei care fac bine. Sunt mult mai mulţi”.

“E bine că s-a dus. Am văzut că nimeni nu îi dădea nicio şansă, ea a fost încrezătoare. Rămâne lucrul cel mai important că a câştigat şi va fi din nou pe teren. Ăsta este lucrul cel mai important”.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Former Wimbledon champion Simona Halep cleared to return to action after her doping ban is reduced from four-years to nine months on appeal https://t.co/EbFlckeWkJ