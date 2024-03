Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și-a arătat susținerea față de Simona Halep, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) i-a redus suspendarea sportivei de la patru ani, la nouă luni.

Mihai Covaliu a subliniat că vestea a fost așteptată și a evidențiat lupta constantă a Simonei pentru nevinovăția ei. Președintele COSR și-a exprimat speranța ca Halep să își recupereze punctele pierdute și ca cei responsabili să plătească pentru prejudiciile aduse carierei sportivei.

"Ea a fost un pic prea bună cu echipa fostului ei antrenor, Mouratoglou, și cu întreg staff-ul. Sper să le ia toți banii celor care au contaminat această substanță despre care s-a vorbit. Sper ca toți vinovații să plătească, așa cum ea a plătit. Nu știu cum se poate cuantifica în bani ceea ce i s-a întâmplat Simonei în toată această perioadă", a declarat Mihai Covaliu pentru PRO TV și Sport.ro.

De asemenea, Mihai Covaliu a sfătuit-o pe Simona Halep să asculte de sfaturile fostului mare tenismen român, Ion Țiriac, și să revină treptat în circuit.

"Îl are pe Ion Țiriac alături de ea. Să-l asculte mai mult decât a făcut-o în trecut! Un sfat înțelept ar fi să înceapă treptat intrarea în circuit și mi-ar plăcea să o vedem pe zgura de la Rolland Garros la Jocurile Olimpice. Acum va colabora din nou cu oamenii potriviți, care au fost loiali, care îți spun ce e bine și ce nu e bine. Acei oameni sunt, Simona îi cunoaște. Și acei oameni au de luat o revanță în fața tuturor celor care au furat-o pe Simona în ultima parte a acelei perioade nefericite."

"Pentru tenisul românesc înseamnă foarte, foarte mult. Dar nu aș vrea să asociez. Pentru că suferința Simonei... Aici trebuie să ne gândim la ea. La ce a trăit în această perioadă. Nu putem să mai facem comparații cu alte subiecte. (n.r. un mesaj pentru Simona?) Fii la fel de puternică la fel cum ai fost până acum. Te iubim, Simona! Înapoi în TOP!", a mai adăugat președintele COSR.

Mesajul lui Mihai Covaliu reflectă susținerea puternică pentru Simona Halep și speranța în revenirea acesteia la performanțe de top în tenis.

