@simonahalep și-a pedepsit băieții să îi facă să înțeleagă cine e CAMPIOANA!???????????? Hai SIMONA! ???????? Hai România! ???????????????? Repost via @willy_william25

A post shared by Simona Halep FanSpace (@los.halepenos) on Apr 21, 2019 at 2:52am PDT