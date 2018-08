Reactia lui Razvan Lucescu dupa ce PAOK a fost eliminata de Benfica in play-off-ul UEFA Champions League: "Asta-i fotbalul, sunt foarte multumit de baieti!"

PAOK a fost eliminata din UEFA Champions League in play-off de catre Benfica si va juca in grupele Europa League.

Desi a reusit un rezultat fantastic la Lisabona, 1-1, si a condus pe propriul teren cu 1-0, PAOK a sfarsit invinsa in play-off-ul UEFA Champions League. Benfica a castigat la Salonic cu 4-1 si s-a calificat in grupele UCL. Razvan Lucescu si-a laudat jucatorii la finalul partidei.



„Nu e vorba doar de o faza, e vorba de istoria celor doua echipe, una care e obisnuita sa joace la acest nivel si o alta, care e pentru prima oara ajunsa intr-o astfel de situatie, de a juca pentru calificare.



Probabil al doilea gol primit a turnat plumb in ghetele baietilor, dar chiar si la trei unu au fost momente in care si-au dat viata. Acesta este fotbalul. Diferenta o face o greseala. Eu sunt foarte multumit de baieti. Am avut nesansa de a ajunge pe un traseu extrem de greu, poate si din cauza celor intamplate anul trecut in acest campionat.



Eu sunt obisnuit cu atmosfera de aici. Suporterii ne-au fost mereu alaturi” a spus Razvan Lucescu la Telekom Sport.