Emma Răducanu, escortată cu gărzi de corp la întoarcerea acasă, în Bromley. Ce a declarat tatăl campioanei

După ce nu a putut fi susținută de părinți la finala US Open din cauza restricțiilor de călătorie impuse persoanelor care vin din Marea Britanie, Emma Răducanu a ajuns acasă, în Kent, unde a fost așteptată de tatăl său, Ion.

”Este un sentiment minunat să fiu acasă, după ce am fost plecată timp de șapte săptămâni. A fost plăcut să-mi îmbrățișez părinții, este atât de bine să ne vedem din nou”, a declarat Emma chiar în fața casei familiei.

”Mă simt ușurat acum, că s-a întors acasă”, a mărturisit și tatăl campioanei de la US Open.

Tânăra milionară escortată de gărzi de corp

Emma, care a fost escortată de gărzi de corp pe drumul spre casă, a obținut 2,5 milioane de dolari pentru titlul câștigat la New York, însă specialiștii britanici în marketing estimează că tânăra jucătoare de tenis, care are 18 ani, ar putea câștiga până la 150 de milioane de lire sterline pe an.

După parcursul de la US Open, Emma Răducanu a impresionat și nume de legendă ale tenisului și sportului mondial. Martina Navratilova, Mats Wilander, Gary Lineker sau Jurgen Klopp s-au declarat cuceriți de talentul jucătoarei britanice cu origini române.