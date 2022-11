În al doilea meci, Belinda Bencic (locul 12 WTA) a trecut clar de Ajla Tomljanovic (33 WTA), cu 6-2, 6-1, după o oră şi 18 minute de joc, aducând victoria Elveţiei.

