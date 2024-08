Rafael Nadal (38 de ani, 159 ATP) se apropie de momentul retragerii definitive din tenis. În primăvara anului 2023, Nadal anunța că sezonul 2024 urma să fie, „în cel mai probabil caz, ultimul al carierei sale.”

„Este dificil să prezic ce se întâmplă, cum va fi corpul meu. Las toate opțiunile deschise și văd care este cel mai bun program posibil. Vreau să joc ultimele turnee importante pentru mine, cum ar fi Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Va fi acesta ultimul meu turneu? Nu știu,” spunea, în mai 2023, Rafael Nadal, menționând scenariul în care s-ar putea retrage, după Jocurile Olimpice.

Nadal spunea în 2023 că e posibil să se retragă după Jocurile Olimpice de la Paris

Sfertfinalist în proba de dublu masculin a turneului olimpic de la Paris, alături de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a fost învins clar de rivalul Novak Djokovic, în turul secund al probei individuale.

Lipsa continuității și a rezultatelor suficient de bune care să îl motiveze să continue în circuit, dar, mai ales, starea precară fizică l-ar putea face pe Nadal să agațe racheta în cui, în această toamnă.

Rafael Nadal, așteptat de anumite voci să se retragă la Cupa Laver, așa cum a făcut-o Roger Federer, în 2022

În cel mai recent anunț făcut, Nadal a declarat că „îi va fi dor de serile electrice din New York”, anunțându-și în acest mod absența de la US Open 2024, ultimul turneu major al anului.

„Vă scriu ca să vă anunț că am decis să nu particip la US Open în acest an. New York e un loc de unde am amintiri uimitoare. Îmi va fi dor de serile electrice, speciale din Arena Arthur Ashe, dar nu cred că aș fi în stare să dau sută la sută de această dată.

Le mulțumesc, în mod special, fanilor mei americani. Mi-e dor de voi și vă voi revedea cu o altă ocazie. Următorul meu turneu va fi Cupa Laver din Berlin,” a transmis Nadal pe platforma X.

Nadal se poate retrage la Cupa Laver după un meci de dublu alături de Alcaraz

În contextul dat, tot mai mulți fani ai tenisului cred că au crescut semnificativ șansele ca Rafael Nadal să își ia adio de la „Sportul Alb” în septembrie, după ce își va semna participarea la Cupa Laver.

Cupa Laver a fost folosită ca prilej de retragere de Roger Federer, în urmă cu doi ani, când elvețianul a făcut echipă, în proba de dublu, tocmai cu Nadal.

Cupa Laver se joacă la Berlin în 20-22 septembrie. Pentru Echipa Europei vor evolua Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas, în vreme ce în Echipa Lumii și-au anunțat deja prezența Alexander De Minaur, Taylor Fritz, Tommy Paul și Ben Shelton.

În sezonul 2024, Rafael Nadal a obținut 12 victorii dintr-un total de 19 meciuri oficiale jucate. Cel mai bun rezultat a fost atins la Bastad, unde ibericul a jucat finala turneului de calibru ATP 250.

