Ion Țiriac l-a sunat pe Djokovic după ce sârbul a câștigat aurul olimpic. Ce i-a spus miliardarul român

Succesul atins de Novak Djokovic pe cele mai înalte culmi ale tenisului mondial depășește orice așteptări pe care familia Djokovic le putea avea în urmă cu mai mulți ani. Acum, vorbind după succesul sârbului de la Jocurile Olimpice de la Paris, Ion Țiriac și-a amintit despre turneul ATP de la București din 2004.

Ion Țiriac l-a sunat pe Novak Djokovic, după ce sârbul a luat aurul la JO de la Paris

Miliardarul a povestit cum jucătorul sârb, în vârstă de 17 ani la acea vreme, a sosit în capitala țării noastre cu șase zile înaintea începerii competiției, în speranța de a primi un wildcard. Altfel, el chiar prefera să se antreneze în România, iar după succesul de la JO Țiriac l-a sunat și a povestit public ce i-a spus.

”«Bebelușul» Djokovic se antrena în România la începutul carierei sale. Făcea 80 de kilometri pe zi pentru că era prea scump în Belgrad. A venit cu părinții lui. L-am invitat de două ori la turneul de la București. Îl știu foarte bine. Este o persoană decentă.

L-am sunat după victoria de la Jocurile Olimpice și i-am spus: «Om tânăr, jucător bătrân». Am profitat de oportunitate să fac un pariu cu el, dar nu vă pot spune despre ce e vorba, din păcate”, a declarat Ion Țiriac, potrivit site-ului din Franța - We Love Tenis.

Novak Djokovic, carieră perfectă! A câștigat tot ce se putea

Dacă trece în revistă CV-ul sportivului, sârbul Novak Djokovic a câștigat peste 184 de milioane de dolari doar de pe urma rezultatelor obținute pe teren. Are în cont 99 de trofee câștigate, dintre care 24 în turneele de Mare Șlem, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Din acest an e campion olimpic și a fost număr 1 în clasamentul ATP timp de 428 de săptămâni.

În finala pentru titlul olimpic, Novak Djokovic a reușit să îl învingă, după aproape trei ore de joc, pe spaniolul Carlos Alcaraz. După ce a câștigat pentru prima dată în carieră medalia de aur la Jocurile Olimpice, Djokovic a oferit la finalul meciului cu Alcaraz o reacție cât se poate de sinceră.

Ultimul titlu care-i lipsea lui Novak Djokovic, cel olimpic

Sârbul e campion olimpic din 4 august, la finalul celei mai frumoase finale olimpice din istorie, scor 7-6, 7-6 cu Carlos Alcaraz și și-a trecut în CV singura mare distincție care-i lipsea.