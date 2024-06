Patru ore și 39 de minute de tenis din altă lume: un nou maraton la Roland Garros cu Djokovic în prim-plan!

Sârbul Novak Djokovic (37 de ani, 1 ATP) a pus în scenă un nou meci de neuitat, luni seară, în optimile de finală de la Roland Garros.

La două zile după ce a încheiat meciul cu Mussetti la ora locală 03:22, după patru ore și 28 de minute, l-a învins pe argentinianul Francisco Cerundolo (25 de ani, 27 ATP, scor 6-1, 3-6, 5-7, 7-5, 6-3, la capătul unei partide care a durat patru ore și 39 de minute. A fost al 370-lea succes al lui Nole în turneele de Grand Slam, unul venit cu mari probleme fizice și o revenire uluitoare.

Meciul a început cum nu se poate mai bine pentru triplul campion de la Paris, cu un 6-1 venit după 39 de minute, interval în care a arătat cel puțin nu nivel în plus față de argentinianul intrat în meci cu statutul de cel mai slab clasat jucător rămas în turneu. S-a mers în aceeași notă până la 2-1 în manșa a doua, când Djokovic a început să acuze probleme la genunchi.

Unele care au devenit din ce în ce mai evidente, sârbul spunându-i supervizorului, într-o pauză dintre game-uri, că s-a accidentat din cauza cantității mari de zgură aflate pe teren. Pe acest fond, deplasarea liderului mondial a avut de suferit, iar setul doi a trecut în contul sud-americanului, scor 7-5, după un game groaznic al lui Djokovic la 5-6.

Punctul care-l va urmări mult timp pe Cerundolo

Revenit în meci, Cerundolo s-a urcat pe valul de încredere care i-a fost acordat, a făcut break-ul penntru 2-0 după un game cu două greșeli ale sârbului nevoit să cheme din nou doctorul pentru a primi un analgezic care să-i calmeze durerea de la genunchiul drept. Impasibil, reprezentantul Argentinei și-a văzut de joc, a lovit de multe ori câștigător cu forehand-ul, a apelat la scurtă pentru a-i crea probleme lui Nole, iar manșa a treia a aterizat tot în dreptul său, scor 6-3.

Startul de set a părut să fie echilibrat, dar Cerundolo s-a desprins la 3-2 și serviciul într-un moment în care problemele fizice ale lui Djokovic au devenit și mai clare. La 4-2 pentru argentinian, specialiștii se pregăteau să discute o mare surpriză, însă Nole s-a metamorfozat așa cum a făcut-o de sute de ori de-a lungul carierei: break pentru 4-4, dar doar din cauza unei duble greșeli făcute de "Fran" la 30-15.

A fost rândul lui Djokovic să răstoarne calculele hârtiei, mai întâi cu un break point salvat la 5-5, apoi cu un game de peste nouă minute pentru 7-5. Se intra în decisiv, al 51-lea din cariera lui Nole (39-11 pentru sârb) și al treilea din cea a lui Cerundolo (o victorie, două eșecuri).

Vintage Nole, spre sferturi!

Decisivul a început cu un tenis de regularitate jucat perfect de Djokovic până la 2-0, o căzătură care i-a speriat pe fani, dar și un rebreak al lui cErundolo venit pe un moment bun.

S-a mers cu serviciul până la 4-3, acolo unde sârbul din fruntea clasamentului ATP și-a folosit experiența superioară, a întors un game de la 40-0, a avut un dram de noroc și s-a desprins la 5-3. Apoi nu i-a mai rămas decât să închidă meciul, 6-3, după patru ore și 39 de minute de joc, timp în care adversarul său a lovit câștigător de nu mai puțin de 68 de ori!

La final, Djokovic, care îl va întâlni în sferturi pe învingătorul dintre Taylor Fritz și Casper Ruud, a adus din nou în discuție factorul public, mulțumind aproape obsesiv oamenilor de pe Philipp Chatrier:

"Vreau să vă spun un mare mulțumesc. Din nou! La fel ca în meciul trecut, victoria e a voastră și e pentru voi. Am fost condus cu 2-1 la seturi în meciul trecut, la 2-2 în setul 4 mi-ați oferit atât de multă energie, m-ați susținut, iar astăzi ați făcut-o din nou. Vreau să vă mulțumesc! Am fost la câteva puncte de a pierde meciul, vreau să-l felicit pe Francisco pentru modul în care a jucat, merită aplauzele voastre. Nu știu cum am câștigat azi, totul e pentru voi și vă mulțumesc", a fost discursul sârbului.