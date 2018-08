E OFICIAL! Unde se vor desfasura meciurile de Cupa Davis! Schimbarea uriasa va intra in vigoare la anul

Partidele din Davis Cup se vor desfasura la turneul detinut de Ion Tiriac la Madrid.

Federatia Internationala de Tenis a aprobat joi schimbarea formatului Cupei Davis in cadrul unei intrurini anuale desfasurata in Florida. Este pentru prima data in istorie cand formatul acestei competitii se schimba de la infiintare, din anul 1900.

Competitia isi schimba numele in World Cup of Tennis Finals si in conrcurs vor fi 18 echipe care se vor duela timp de 7 zile intr-un singur oras. Decizia va intra in vigoare anul viitor. Fiecare intalnire intre doua natiuni va fi alcatuita din doua meciuri de simplu si unul de dublu, in sistemul “cel mai bun din trei seturi”.

Pentru primii doi ani, consiliul din SUA a decis ca prestigioasa competitie sa se desfasoare la Madrid.

Astfel, capitala Spaniei va gazdui in premiera noua competitie. Meciurile ar urma sa aiba loc pe hard, la WiZink Center, dar si la Caja Magica, unde se desfasoara pe zgura turneele ATP si WTA de la Madrid, organizate de Ion Tiriac. Prima faza finala, conform noului format, va avea loc in perioada 18-24 noiembrie 2019.