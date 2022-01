E nevoie de surprize! Calculele hârtiei indică un parcurs scurt pentru Simona Halep la Australian Open 2022 

2021 a fost anul în care Simona Halep a pierdut contactul cu top 10 WTA, un reper al excelenței în tenisul feminin pe care jucătoarea din România l-a atins neîntrerupt în ultimii 7 ani și jumătate.

Urcată pe locul 15 WTA în prima săptămână a acestui an, după titlul cucerit în turneul WTA 250 Sumer Set 1, Simona Halep este în continuare lăsată la o parte de calculele hârtiei, potrivit cărora sportiva din țara noastră nu ar trebui să ajungă în faza sferturilor de finală.

Favorită 14 la câștigarea trofeului, Simona Halep absentează, după mult timp, din previzualizările specialiștilor asupra sferturilor de finală.

Matematica nu surprinde însă, în condițiile în care Simona Halep va avea de înfruntat, în serie, oponente ca Emma Răducanu, Garbine Muguruza, Anett Kontaveit, Aryna Sabalenka și Ashleigh Barty pentru a putea câștiga turneul.

Din acest motiv, pentru a-și putea apăra punctele făcute în 2021, când a ajuns până în faza sferturilor, Simona Halep are nevoie nu doar să își facă surprize plăcute, jucând un tenis bun, ci și de rezultate surprinzătoare în prima săptămână de concurs, pentru a evita un șir de partide extraordinar de complicate.

[1] Barty vs. [5] Sakkari [3] Muguruza vs. [8] Badosa [4] Krejcikova vs. [6] Kontaveit [2] Sabalenka vs. [7] Swiatek

#AusOpen projected QFs with Djokovic in the draw

[1] Djokovic vs. [7] Berrettini

[3] Zverev vs. [6] Nadal

[4] Tsitsipas vs. [8] Ruud

[2] Medvedev vs. [5] Rublev