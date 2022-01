No Halep, no problem: Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian fac performanță la Sydney! Meciuri tari în optimi

Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Sydney, după o victorie muncită din greu, semnată în fața Magdalenei Frech (105 WTA).

Sportiva din România (82 WTA) s-a impus, scor 6-2, 3-6, 6-4, continuând un parcurs notabil, început încă din faza calificărilor.

Țara noastră va avea două jucătoare în faza ultimelor 16 jucătoare, Gabriela Ruse urmând să se duelze cu câștigătoarea Openului Transilvaniei, Anett Kontaveit (7 WTA), în timp ce Jaqueline Cristian își va măsura forțele cu campioana en-titre a turneului de la Roland Garros, Barbora Krejcikova (4 WTA).

€8,065 și-au asigurat Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian prin calificarea în optimile de finală ale acestei competiții, în care Simona Halep se înscrisese inițial, dar a ales să se retragă după parcursul lung de la Melbourne.

Gabriela Ruse vs. Anett Kontaveit se joacă miercuri, 12 ianuarie, de la ora 02:00, fus orar românesc, urmând ca Jaqueline Cristian să joace împotriva Barborei Krejcikova după ora 06:00.

What started out as a pretty straightforward match after the 1st set, turned into a real nailbiter. Gabi started great but the match got much tougher. She stayed strong and got the win. Gabriela Ruse defeated Magdalena Frech 6-2, 3-6, 6-4. She faces Kontaveit next#SydneyTennis pic.twitter.com/vuIZzXQAK1