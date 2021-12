Doliu în tenis! Manolo Santana, cvadruplu câștigător de Grand Slam, s-a stins din viață la 83 de ani 

Câștigător a patru titluri de Grand Slam, legendă a tenisului spaniol, Manolo Santana a murit la 83 de ani, după cum informează Mutua Madrid Open într-un comunicat oficial. Santana era președinte de onoare al turneului din capitala Spaniei, acolo unde a participat la majoritatea edițiilor.

Căpitan al Spaniei în Cupa Davis și lider mondial în 1966, conform jurnalistului Lance Tingay, ibericul a câștigat de două ori Roland Garros-ul (1961 și 1964), o dată Wimbledon (1966) și o dată US Open (1965). De asemenea, Santana a reușit să câștige și titlu în proba de dublu de la Roland Garros, alături de Roy Emerson, în 1963.

În 1968, Santana a obținut și aurul olimpic la Campionatul Mondial din Mexic, iar tot atunci a reușit să obțină și medalia de argint la proba de dublu.

Fostul tenismen a fost diagnosticat cu cumplita boală a sistemului nervos în urmă cu mai mulți ani, iar la 83 și-a găsit sfârșitul în reședinta sa, aflată în Marbella.

Aflat în funcția de președinte de onoare al Mutua Madrid Open, pe care Ion Țiriac a decis să îl vândă recent pentru o sumă cuprinsă între 200 și 250 de milioane de euro, Santana a jucat un rol fundamental în aducerea turneului în capitala Spaniei, anunță Marca.

„Manolo era un magician pe zgură, lovea mingea în cele mai incredibile unghiuri, te înnebunea cu loviturile înalte și sclipirie sale. Și-a îmbunătățit atât de tare voleul încât a devenit periculos și pe iarbă. M-a învins cu ușurință în câteva rânduri în Europa, făcându-mă să înțeleg că mai aveam multe de învățat despre zgură!”, povestea Rod Laver, una dintre legendele tenisului, despre Santana.

În urmă cu doi ani, Manolo Santana a mers pe Centralul Philippe Chatrier, acolo unde s-a desfășurat sfertul de finală de la Roland Garros dintre Simona Halep și Amanda Anisimova. Tenismena din România, aflată atunci pe a treia poziție în clasamentul WTA, a fost învinsă fără drept de apel, în 68 de minute, 6-2, 6-4.

Santana a vorbit la finalul meciului despre Halep, dezvăluind că îi place tenismena din România.

„Îmi pare rău de tot că a pierdut astăzi. Îmi place foarte mult, a jucat bine în general, dar nu și azi. Nu a fost ziua ei. Despre Amanda, evident, se poate spune că a jucat formidabil. Să apari așa pe teren, la nici 18 ani, este incredibil. Va fi o mare stea a circuitului, are un viitor frumos în față”, declara atunci Santana.

Simona Halep a reacționat pe contul de Twitter la auzul veștii, postând o fotografie alături de Santana și un mesaj: „Am pierdut o legendă a tenisului și un om grozav și bun astăzi. Odihnește-te în pace, Manolo Santana!”

We lost a tennis legend and a great, kind man today. Rest In Peace Manolo Santana ???? pic.twitter.com/Gy7vHjfpt8