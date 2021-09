Dezvăluirile Emmei Răducanu făcute acum 7 ani. Ce vis avea și cine erau idolii ei la vremea respectivă 

Tânăra de 18 ani din Marea Britanie a avut un parcurs perfect la Grand Slam-ul de la US Open, câștigând trofeul fără să piardă vreun set în cele zece partide pe care le-a disputat.

Într-un interviu acordat în urmă cu șapte ani, pe când avea doar 11 ani și participa la turnee de juniori, Emma Răducanu a vorbit despre idolii ei și despre visul de a cuceri un trofeu de Grand Slam, lucru care s-a și întâmplat mai devreme decât ar fi sperat.

"Îmi place de Na Li pentru că are o etică impresionantă a muncii și se mișcă bine pe teren. Și de Roger Federer de la bărbați, face totul să pară ușor.

Știu că este mult de muncă, dar sper că dacă îmi îmbunătățesc jocul și muncesc mult, se va întâmpla într-o zi", mărturisea puștoaica.

Think that hard work is paying off... pic.twitter.com/Xq0AdddCeI