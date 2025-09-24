Din articol Mats Wilander, despre cele cinci finale de turneu major jucate după nuntă

De șapte ori câștigător în turneele de mare șlem, suedezul Mats Wilander a explicat pentru Sport.ro cum i s-a schimbat cariera de tenismen, după ziua nunții.

Căsătorit în 1987 cu Sonya Wilander, fostul număr unu ATP a explicat că evenimentul i-a adus mult succes în tenisul profesionist.

Deși a pierdut primele două finale de Grand Slam în care s-a calificat după ce s-a căsătorit, Mats Wilander a trăit în 1988 cel mai de succes an în lumea tenisului.

Wilander a ieșit campion la Melbourne, Paris și New York, semnând o „triplă” pe care și Djokovic a reușit-o, în 2023.



„Evident, totul i s-a datorat soției mele.”

„M-am căsătorit în 1987, iar, imediat după, am ajuns în cinci finale de Grand Slam, din următoarele șapte.

Evident, totul i s-a datorat soției mele. Să o am alături, în tribune, a făcut întreaga diferență.

E un lucru bun, deoarece primești inspirație. Simți că ai mai multă responsabilitate, întrucât ai pe cineva alături care e mai semnificativ decât jocul tău de tenis,” a spus Mats Wilander pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport.

Mats și Sonya Wilander au împreună patru copii: Emma, Karl, Erik și Oskar.

Mats Wilander o vede pe Simona Halep antrenând, în viitor, echipa României de Cupa BJK Întrebat dacă o vede pe Simona Halep antrenând echipa României, Mats Wilander a oferit un răspuns care ar putea să ajute Federația Română de Tenis în procesul de căutare a noului antrenor. Indiferent de sincronizare, Mats Wilander este cert că Simona Halep va ajunge să antreneze, mai devreme sau mai târziu, echipa României de Cupa Billie Jean King.

„Nu doar că o pot vedea pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, dar sunt sigur că o va antrena. Având în vedere dragostea ei pentru sport și cunoștințele ei, sunt sigur că veți avea o antrenoare grozavă, după Tecău. Asta e sigur. „Cred că e crucial pentru tenis să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep.”

Sper să o vedem pe Simona, dar și pe toți foștii tenismeni măreți participând, în diverse funcții, în sportul nostru. Fie că e vorba despre postura de căpitan în echipa de Cupa Billie Jean King sau că e vorba de a lucra pentru Eurosport ori un alt post media, cred că e crucial pentru sportul nostru să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep,” a declarat Mats Wilander.

