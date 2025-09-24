EXCLUSIV Dezvăluirea făcută de Mats Wilander pentru Sport.ro: cum i-a schimbat căsătoria cariera în tenis

Dezvăluirea făcută de Mats Wilander pentru Sport.ro: cum i-a schimbat căsătoria cariera &icirc;n tenis Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mats Wilander a dezvăluit cum i s-a schimbat viața de tenismen după ziua nunții.

TAGS:
Mats WilanderTenis ATP
Din articol

De șapte ori câștigător în turneele de mare șlem, suedezul Mats Wilander a explicat pentru Sport.ro cum i s-a schimbat cariera de tenismen, după ziua nunții.

Căsătorit în 1987 cu Sonya Wilander, fostul număr unu ATP a explicat că evenimentul i-a adus mult succes în tenisul profesionist. 

Mats Wilander, despre cele cinci finale de turneu major jucate după nuntă

Deși a pierdut primele două finale de Grand Slam în care s-a calificat după ce s-a căsătorit, Mats Wilander a trăit în 1988 cel mai de succes an în lumea tenisului.

Wilander a ieșit campion la Melbourne, Paris și New York, semnând o „triplă” pe care și Djokovic a reușit-o, în 2023. 

„Evident, totul i s-a datorat soției mele.”

„M-am căsătorit în 1987, iar, imediat după, am ajuns în cinci finale de Grand Slam, din următoarele șapte.

Evident, totul i s-a datorat soției mele. Să o am alături, în tribune, a făcut întreaga diferență.

E un lucru bun, deoarece primești inspirație. Simți că ai mai multă responsabilitate, întrucât ai pe cineva alături care e mai semnificativ decât jocul tău de tenis,” a spus Mats Wilander pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport.

Mats și Sonya Wilander au împreună patru copii: Emma, Karl, Erik și Oskar.

Turneele de mare șlem din tenis pot fi urmărite Eurosport.

Mats Wilander o vede pe Simona Halep antrenând, în viitor, echipa României de Cupa BJK

Întrebat dacă o vede pe Simona Halep antrenând echipa României, Mats Wilander a oferit un răspuns care ar putea să ajute Federația Română de Tenis în procesul de căutare a noului antrenor.

Indiferent de sincronizare, Mats Wilander este cert că Simona Halep va ajunge să antreneze, mai devreme sau mai târziu, echipa României de Cupa Billie Jean King.

„Nu doar că o pot vedea pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, dar sunt sigur că o va antrena.

Având în vedere dragostea ei pentru sport și cunoștințele ei, sunt sigur că veți avea o antrenoare grozavă, după Tecău. Asta e sigur.

„Cred că e crucial pentru tenis să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep.”

Sper să o vedem pe Simona, dar și pe toți foștii tenismeni măreți participând, în diverse funcții, în sportul nostru. Fie că e vorba despre postura de căpitan în echipa de Cupa Billie Jean King sau că e vorba de a lucra pentru Eurosport ori un alt post media, cred că e crucial pentru sportul nostru să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep,” a declarat Mats Wilander.

ULTIMELE STIRI
Lovitură pentru un club din Serie A, care &icirc;l va aduce gratis pe Milinkovic-Savic!
Lovitură pentru un club din Serie A, care îl va aduce gratis pe Milinkovic-Savic!
Legia Varșovia a făcut anunțul &icirc;n cazul lui George Pușcaș
Legia Varșovia a făcut anunțul în cazul lui George Pușcaș
Brăila savurează mișcarea: urmează semimaratonul din weekend. &bdquo;Alergarea e un dar!&ldquo;
Brăila savurează mișcarea: urmează semimaratonul din weekend. „Alergarea e un dar!“
E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB, analizată de olandezi, &bdquo;Reghe&ldquo; &icirc;n corzi și șansă mare pentru Rațiu
E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB, analizată de olandezi, „Reghe“ în corzi și șansă mare pentru Rațiu
A lăsat Atalanta și Italia pentru o echipă din liga secundă din Emiratele Arabe Unite!
A lăsat Atalanta și Italia pentru o echipă din liga secundă din Emiratele Arabe Unite!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură pentru un club din Serie A, care &icirc;l va aduce gratis pe Milinkovic-Savic!

Lovitură pentru un club din Serie A, care îl va aduce gratis pe Milinkovic-Savic!

Legia Varșovia a făcut anunțul &icirc;n cazul lui George Pușcaș

Legia Varșovia a făcut anunțul în cazul lui George Pușcaș

Brăila savurează mișcarea: urmează semimaratonul din weekend. &bdquo;Alergarea e un dar!&ldquo;

Brăila savurează mișcarea: urmează semimaratonul din weekend. „Alergarea e un dar!“

E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB, analizată de olandezi, &bdquo;Reghe&ldquo; &icirc;n corzi și șansă mare pentru Rațiu

E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB, analizată de olandezi, „Reghe“ în corzi și șansă mare pentru Rațiu

A lăsat Atalanta și Italia pentru o echipă din liga secundă din Emiratele Arabe Unite!

A lăsat Atalanta și Italia pentru o echipă din liga secundă din Emiratele Arabe Unite!

Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro, despre schimbarea Soranei C&icirc;rstea: &bdquo;Emană o liniște &icirc;n plus pe teren&rdquo;

Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro, despre schimbarea Soranei Cîrstea: „Emană o liniște în plus pe teren”



Recomandarile redactiei
Legia Varșovia a făcut anunțul &icirc;n cazul lui George Pușcaș
Legia Varșovia a făcut anunțul în cazul lui George Pușcaș
Absență notabilă! Jucătorul de 1,3 milioane de euro a ratat antrenamentul &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB
"Absență notabilă!" Jucătorul de 1,3 milioane de euro a ratat antrenamentul înainte de Go Ahead Eagles - FCSB
Lovitură pentru un club din Serie A, care &icirc;l va aduce gratis pe Milinkovic-Savic!
Lovitură pentru un club din Serie A, care îl va aduce gratis pe Milinkovic-Savic!
Veste mare pentru Rom&acirc;nia: FIFA ia &icirc;n calcul scenariul care ne avantajează enorm
Veste mare pentru România: FIFA ia în calcul scenariul care ne avantajează enorm
Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro, despre schimbarea Soranei C&icirc;rstea: &bdquo;Emană o liniște &icirc;n plus pe teren&rdquo;
Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro, despre schimbarea Soranei Cîrstea: „Emană o liniște în plus pe teren”
Alte subiecte de interes
&bdquo;Avem o nouă Ashleigh Barty&rdquo; Wilander o laudă pe Karolina Muchova, finalista-surpriză de la Roland Garros
„Avem o nouă Ashleigh Barty” Wilander o laudă pe Karolina Muchova, finalista-surpriză de la Roland Garros
Fără Nadal &icirc;n discuție, Wilander vede doi posibili campioni la Roland Garros. Djokovic nu a fost menționat
Fără Nadal în discuție, Wilander vede doi posibili campioni la Roland Garros. Djokovic nu a fost menționat
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!