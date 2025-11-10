GALERIE FOTO De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti

Marcu Czentye
Novak Djokovic, decizii rar întâlnite în circuitul ATP.

Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a ajuns la al 101-lea titlu cucerit în circuitul ATP, după victoria dramatică obținută în finala turneului ATP 250 de la Atena, în detrimentul italianului Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP).

Revenind de la 0-1 la seturi și impunându-se, scor 4-6, 6-3, 7-5, împotriva unui adversar cu un deceniu și jumătate mai tânăr, Djokovic a conturat mutarea în Grecia cu dulcele gust al victoriei; implicit, jucătorul din Belgrad și-a asigurat al doilea titlu ATP al anului, după cel cucerit la Geneva.

Djokovic, învingător la Atena și cu pierderi financiare asumate

Din punct de vedere sportiv, „Nole” a avut parte de într-atât de multe satisfacții încât a cedat fără prea mari regrete participarea la Turneul Campionilor.

Beneficiarul retragerii sârbului din Turneul Campionilor a fost chiar Lorenzo Musetti, oponentul căruia Djokovic îi anulase - matematic și sportiv - șansele de a merge la Torino, din postura de titular.

Banii nu îl mai motivează pe Djokovic. Sârbul a renunțat la o treime de milion de dolari

Financiar, hotărârea lui Novak Djokovic nu are sens, însă este o probă puternică a teoriei potrivit căreia „Nole” nu mai prioritizează câștigurile, în ultimii ani ai carierei sale.

Djokovic a renunțat la minimum $331,000, cât ar fi încasat din participarea la cele trei meciuri din faza grupelor Turneului Campionilor și s-a mulțumit cu puțin peste $134,000, premiul acordat campionului din Atena.

Cu alte cuvinte, pierzând finala de la Atena, Lorenzo Musetti a câștigat nu doar financiar, premiul care i se cuvenea lui Novak Djokovic, în nordul Italiei, dar și privilegiul primei participări la Turneul Campionilor, în carieră.

