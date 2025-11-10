Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a ajuns la al 101-lea titlu cucerit în circuitul ATP, după victoria dramatică obținută în finala turneului ATP 250 de la Atena, în detrimentul italianului Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP).

Revenind de la 0-1 la seturi și impunându-se, scor 4-6, 6-3, 7-5, împotriva unui adversar cu un deceniu și jumătate mai tânăr, Djokovic a conturat mutarea în Grecia cu dulcele gust al victoriei; implicit, jucătorul din Belgrad și-a asigurat al doilea titlu ATP al anului, după cel cucerit la Geneva.

Djokovic, învingător la Atena și cu pierderi financiare asumate

Din punct de vedere sportiv, „Nole” a avut parte de într-atât de multe satisfacții încât a cedat fără prea mari regrete participarea la Turneul Campionilor.

Beneficiarul retragerii sârbului din Turneul Campionilor a fost chiar Lorenzo Musetti, oponentul căruia Djokovic îi anulase - matematic și sportiv - șansele de a merge la Torino, din postura de titular.

