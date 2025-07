„Din păcate, astăzi nu mai aveam energie, am încercat să găsesc putere, dar nu am reuşit. Patru meciuri în prima săptămână (inclusiv cele de dublu, n.r.), este mult!”, a spus jucătoarea americană.

Cu 48 de ore mai devreme, sora mai mare Williams a impresionat eliminând-o cu 6-3, 6-4 pe compatrioata sa Peyton Stearns, numărul 35 mondial, care are jumătate din vârsta ei. O performanţă care a făcut-o a doua jucătoare cea mai în vârstă din istorie care a câştigat un meci în circuitul WTA, la peste douăzeci de ani după o altă legendă, Martina Navratilova, la 47 de ani, în 2004.

„M-am distrat foarte mult, am putut juca multe meciuri aici, este un plus, nu aş putea fi mai fericită de prima mea săptămână”, a declarat ea. "Vestea bună este că încă am controlul asupra punctelor. Important este să pun mingea în teren, iar asta nu am făcut astăzi.” Dar „ştiu că pot juca mai bine şi că voi juca mai bine”.