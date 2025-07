Oltenii s-au deplasat joi la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina, pentru prima manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Partida a avut loc pe ”Asim Ferhatović Hase”.



Returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, unde echipa pregătită de Mirel Rădoi are ocazia să-și ia revanșa și să obțină accederea în turul trei preliminar UECL.



Universitatea Craiova, hotărâtă după eșecul de la Sarajevo: ”25.000 de bosniaci ne-au făcut să suferim. Acum e rândul nostru”



La o zi de la înfrângerea din Bosnia, Universitatea Craiova a scris un mesaj pe rețelele social media în care a evidențiat că oltenii au fost sufocați de suporterii bosniaci și că speră ca oltenii să se mobilizeze și să-și ia revanșa în Bănie.



”25.000 de bosniaci ne-au făcut să suferim... Au scandat și au cântat 90 de minute, punând presiune și dând aripi adversarilor noștri. E rândul nostru să le arătăm cât de fierbinte poate fi Vulcanul din Bănie!



Doar până sâmbătă mai poți achiziționa, la reducere, un pachet de bilete la meciurile cruciale cu Universitatea Cluj și FK Sarajevo.

Luptă Știința!”, scrie Craiova pe Facebook.



Rădoi, săgeată după săgeată pentru Rotaru



"Ne-am așteptat la această presiune din partea lui Sarajevo, nu a fost nicio surpriză. Am vorbit și înainte de meci, la conferința de presă. Am văzut meciuri oficiale din sezonul trecut, am văzut meciurile amicale, așa că nici pentru mine, nici pentru jucători nu era o surpriză. Știam că Sarajevo face presing foarte sus, om la om. Din păcate, nu am putut să facem ceea ce ne-am propus, iar totul dintr-un singur motiv: pentru că în primele 20 de minute, din punct de vedere mental, noi nu am fost la stadion.



Cred că la final se putea întoarce acel noroc și se putea termina 2-2. Până la urmă, aceea a fost cea mai mare ocazie a meciului. 3 dintre cele 5 ocazii ale lui Sarajevo au fost pe momentul posesiei noastre. Golul al doilea vine după o execuție a unui jucător de calitate, de echipă națională: centrare la bara a doua și voleu. Nu văd absolut nicio surpriză și nimic lucrat, dar nu e întâmplător pentru că știam valoarea jucătorului", a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă de după joc.



