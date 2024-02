Simona Halep a decis să dea în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriționale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv și suspendată patru ani pentru dopaj. Fostul lider mondial solicită despăgubiri de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition.

CTP: "Simona Halep nu va avea niciun succes. Această decizie este ușor tardivă și chiar ridicolă"

Cristian Tudor Popescu spune că este o decizie "ușor tardivă și chiar ridicolă" din partea Simonei Halep și crede că sportiva a făcut acest pas după ce a simțit că șansele unui verdict favorabil la TAS au devenit foarte mici.

"După părerea mea, nu va avea niciun succes. Este un soi de răspuns nervos al Simonei ca să acționeze, să reacționeze într-un fel după judecata de la TAS. Probabil simte că decizia nu îi va fi favorabilă finalmente și atunci a ales această mișcare de retorsiune cerând cele 10 milioane de dolari. Bineînțeles că va fi un proces cât se poate de lung, ea va cheltui bani cu avocați și așa mai departe, dar după părerea mea cu șanse reduse de reușită.

De unde să știu eu dacă suma e corectă? Sună rotund 10 milioane de dolari. Probabil Ion Țiriac i-a dat acest sfat. Putea să ceară și 100 de milioane de dolari. N-are absolut nicio relevanță. După părerea mea, face chiar rău (n.r - că dă în judecată compania canadiană).



De ce îi dă acum în judecată? Eu, acum un an, când am auzit de povestea asta, am spus așa: Nu se poate ca Roxadustatul, care e un medicament rar, cu interdicții, care se găsește greu în spitale, cu atâtea efecte adversare, să se găsească într-un supliment alimentar. Nu se poate așa ceva, că nu e zahăr pudră sau țelină. Acum un an, spuneam că, dacă este așa, atunci prima mișcare a Simonei Halep este să dea în judecată firma producătoare și să le ceară multe milioane de dolari, ori ea n-a făcut acest lucru un an de zile. Așa ar fi fost firesc. Ea nici n-a pomenit inițial de acest supliment la TAS. Apoi, când lucrurile s-au complicat, a vorbit despre el. Faptul că vine acum cu această decizie este ușor tardiv și chiar ridicol", a spus Cristian Tudor Popescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

CTP: "Vine aparțina acestui staff, dar Simona suferă pe drept ce i se întâmplă"

În ceea ce privește procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, CTP susține că Simona Halep nu poate primi un verdict favorabil, chiar dacă este convins că sportiva nu a luat conștient respectivul supliment contaminat.

Cristian Tudor Popescu spune că "Simona Halep merită ce i se întâmplă" și pentru modul în care s-a despărțit de fostul său staff.

"Simona Halep nu are cum să aibă câștig de cauză la TAS. Sportivul este răspunzător. Așa este regulamentul, cu toate că, așa cum am susținut și voi susține până la sfârșit, Simona nu a luat conștientă această substanță interzisă. I-a introdus-o domnul Mouratoglou cu echipa lui, fără ca ea să fie avertizată măcar în legătură cu asta.



Vine aparțina acestui staff, dar Simona suferă pe drept ce i se întâmplă. Merită ce i se întâmplă pentru faptul că și-a concediat staff-ul pe care îl avea prin SMS și s-a dat pe mâna acestui ins și a echipei lui fără niciun fel de rezervă. Cu tot, arme și bagaje, practic a fost la cheremul lui Mouratoglou. După care, l-a acoperit pe Mouratoglou atâta vreme.



După un an de zile s-a trezit individul ăsta să spună că el este cel care i-a prescris suplimentul și că el este răspunzător pentru asta. Un an de zile în care Simona a fost chinuită în toate felurile. Pentru atitudinea pe care a avut-o Simona de la început, iar apoi pentru că l-a protejat pe Mouratoglou, merită ce i se întâmplă", a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Simona Halep cere despăgubiri de peste 10 milioane de dolari după testul pozitiv la Roxadustat

Simona Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la Roxadustat din 2022, de la US Open.

Roxadustatul se află pe lista interzisă a Agenţiei Mondiale Antidoping, deoarece poate creşte hemoglobina şi producerea de celule roşii, mărind rezistenţa la efort.

Simona Halep a afirmat că a folosit suplimentele Schinoussa în timpul participării la ediţia din 2022 a turneului de la Flushing Meadows, iar suplimentele luate erau contaminate cu Roxadustat, fapt care nu figura pe etichetă.

Dubla campioană de Grand Slam a susţinut de fiecare dată că nu a utilizat niciodată substanţe interzise, iar neglijenţa companiei Quantum şi afirmaţiile false că suplimentul său este legal i-au afectat cariera şi au umilit-o.

Simona Halep cere de daune morale în acest proces, pe care l-a intentat la un tribunal din Manhattan, New York. Quantum, care este originară din Scarborough, Ontario, nu a răspuns cererii Reuters un comentariu.