Constanța, leagănul de performanță în tenis! Copilul care visează să ajungă ca Simona Halep și Horia Tecău

Matei Petre i-a adus României locul trei mondial la Smrikva Bowl

Matei a fost selecționat să reprezinte România la ediția aniversară a 30‑a a Smrikva Bowl – un turneu unic în lume, cu o simbolistică aparte. Considerat neoficial Campionatul Mondial U10, turneul Smrikva Bowl adună în fiecare an cei mai buni 64 de jucători de tenis din lume din peste 50 de tari (tari din Europa, Japonia, SUA, Canada, Australia, Mexic, etc). Turneul se joaca o data in viata: in anul in care implinesti 10 ani.

Participarea se face doar pe bază de selecție internațională. Evenimentul este recunoscut în lumea tenisului pentru nivelul său ridicat și pentru faptul că mulți dintre foștii participanți au devenit ulterior jucători profesioniști de top (precum Dominic Thiem, Alexander Zverev, Belinda Bencic sau Holger Rune).

Emoția, presiunea, nivelul, cultura competiției – toate se ridică la un standard aproape imposibil pentru această vârstă fragedă.



Matei a strălucit. A ajuns în semifinale, după un meci incredibil în care l-a învins pe favoritul numărul 1 al competiției. Locul 3 mondial la Smrikva Bowl este o confirmare internațională a faptului că România are în acest copil un nume care merită urmărit. După acel meci, Matei a primit o propunere oficială de contract internațional din partea companiei Wilson, un semn clar al faptului că lumea tenisului de elită începe să-l remarce.