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Adrian Șut (27 de ani) va continua în sezonul următor la Al-Ain, echipă alături de care a câștigat în stagiunea precedentă campionatul în Emiratele Arabe Unite.

Al-Ain i-a decis soarta lui Adrian Șut

Florin Vulturar, agentul mijlocașului defensiv, a garantat că nu se pune problema ca Șut să își părăsească echipa.

„Adi Șut are un contract valabil cu Al-Ain. Cu siguranță, va continua acolo. Altceva nu am ce să spun, nu știu ce a apărut. Mai are contract cu cei de acolo și se gândește doar la actuala sa echipă", a spus Florin Vulturar, conform digisport.ro.

Adrian Șut mai are contractul valabil până la data de 30.06.2028. El a semnat pe 30.06.2026, după ce arabii l-au transferat de la FCSB pentru 1.400.000 de euro.

Șut va primi în continuare încredere la Al-Ain, chiar dacă nu a convins până acum. A strâns doar 14 meciuri oficiale, majoritatea ca rezervă, și a marcat doar un singur gol în sezonul trecut pentru campioana din Emirate.

Adrian Șut, o legendă pentru FCSB

Adrian Șut s-a despărțit de FCSB ca o adevărată legendă, după 212 meciuri oficiale în care a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive.

Șut a câștigat, de asemenea, de câte două ori Superliga și Supercupa României alături de roș-albaștri.