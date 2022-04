Campionul de la Monte Carlo, Tsitsipas (5 ATP), a vrut să se retragă din tenis, în 2021: calvarul care l-a pus pe gânduri 

La 23 de ani, Stefanos Tsitsipas (5 ATP) a revenit puternic în tenisul mondial în sezonul 2022, în ciuda unei intervenții chirurgicale suferite la cot, în finalul lunii noiembrie.

Tsitsipas, care a dezvăluit că a jucat cu dureri la cotul mâinii drepte timp de mai mulți ani, a mărturisit, cu o lună înainte să își apere titlul la Monte Carlo că s-a gândit chiar și la retragerea din tenis.

„Medicul meu se aștepta să revin în aprilie. Nu credeam că voi putea juca în Australia, darămite să ajung în semifinale. Am jucat chiar și la Cupa ATP, ai putea spune că a fost un miracol,” a dezvăluit Stefanos Tsitsipas, pentru Punto de break.

Tenismenul grec, care a jucat un singur meci la Turneul Campionilor din Torino, povestește pe larg cât de serios s-a gândit să se retragă din tenis, în ciuda unor rezultate mărețe, obținute până la vârsta de numai 23 de ani.

„Nu mă mai bucuram să joc. Nu puteam să concurez la nivelul pe care mi-l impuneam. Cu câteva zile înainte de operație, durerea a fost atât de puternică, încât m-am gândit că niciun specialist nu mă poate ajuta.

A fost o problemă pe care am târât-o după mine mult timp, iar în acele momente m-am gândit să renunț la tenis. Ajunsesem într-un punct foarte prost, din punct de vedere mental,” a spus Tsitsipas.

Tsitsipas a câștigat 75% din cele 73 de meciuri jucate în 2021 și a acumulat 22 de succese în 29 de partide jucate în acest an

Între timp, așteptările au fost mult depășite. Semifinalist la Australian Open, finalist la Rotterdam și campion la Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas și-a schimbat considerabil perspectiva asupra șanselor sale de reușită în sezonul 2022.

La Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas a devenit primul tenismen, de la Juan Carlos-Ferrero în 2002-2003, care și-a apărat titlul de calibru ATP Masters 1000.

Tsitsipas a trebuit să treacă de Fognini, Djere, Schwartzman, Zverev și Fokina pentru a-și trece în palmares al optulea titlu în circuitul de elită al tenisului masculin și se așază într-o poziție extraordinară pentru a vâna titlul de campion la Roland Garros, după ce, în 2021, i-a mai lipsit un singur set până la această performanță.

