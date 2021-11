Moment incredibil la Turneul Campionilor: „E cea mai urâtă zi din viața mea de tenismen!” Ce s-a întâmplat cu Berrettini

Singurul tenismen italian calificat la prima ediție a Turneului Campionilor derulată la Torino, Matteo Berrettini a fost nevoit să se retragă în prima partidă jucată în faza grupelor.

Numărul 7 ATP, în vârstă de 25 de ani a acuzat o accidentare în zona abdominală, care i-a restrâns considerabil abilitățile de mobilitate la serviciu. În ciuda durerilor, a unui time-out medical cerut și a unui spirit de luptă fantastic, afișat în primul set, Berrettini a pierdut în tie-break, scor 9-7 și s-a retras la scorul de 7-6, 1-0 pentru Alexander Zverev.

Not how any of us wanted this one to end ????

Matteo Berrettini retires from his #NittoATPFinals match vs Zverev in Turin... pic.twitter.com/Liglhhxta1