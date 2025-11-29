Cadou de număr 12 ATP: ce le-a cumpărat Casper Ruud surorilor sale, după un an în care a făcut trei milioane în tenis

Cadou de număr 12 ATP: ce le-a cumpărat Casper Ruud surorilor sale, după un an &icirc;n care a făcut trei milioane &icirc;n tenis Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Casper Ruud a făcut cele mai generoase cadouri, în pragul sărbătorilor de iarnă.

TAGS:
Casper RuudTenis ATPcadou
Din articol

În 2025, Casper Ruud (26 de ani, 12 ATP) a câștigat din tenis $3,268,588, depășind borna de $26 de milioane încasate pe urma rezultatelor obținute în „Sportul Alb.”

Triplu finalist în turneele de mare șlem, jucătorul norvegian - clasat pe locul al doisprezecelea în clasamentul ATP, la ora actuală - le-a făcut surorilor sale cadouri de neprețuit.

Ruud le-a cumpărat celor două surori câte un penthouse. Norvegianul a plătit peste un milion de dolari

Caroline (25 de ani) și Charlotte (19 ani) au primit câte un penthouse din partea fratelui Casper Ruud. Presa norvegiană informează că imobilele au fost achiziționate în 2021, respectiv în 2024, însă Ruud a ales să le ofere surorilor sale doar acum.

În total, Ruud a plătit 11,65 milioane de coroane norvegiene pentru cele două case spațioase, adică $1,14 milioane, informează Nettavisen.

foto: Nettavisen

Casper Ruud, campionul de la Madrid, în 2025: are 14 titluri ATP în palmares

Învins de două ori în finala turneului de la Roland Garros, dar și în ultimul act al competiției de la New York, norvegianul Casper Ruud a ieșit în afara top 10 ATP, în 2025 și nu s-a apropiat de o nouă prezență într-o finală de Grand Slam.

Cu toate acestea, Ruud a impresionat pe zgura de la Madrid, unde a câștigat turneul ATP Masters 1000, succes confirmat și pe hardul de la Stockholm, în partea finală a sezonului.

Casper Ruud

  • Casper ruud campion madrid 2025
×
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 
„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 
„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
Nadal - Zverev și Cilic - Ruud, semifinalele turneului masculin de la Roland Garros, ediția 2022 
„Chiar trebuie să verifici fiecare urmă?” Casper Ruud și Holger Rune, aproape de bătaie, la vestiare, după conflictul de pe teren
Incident nemaivăzut la Roland Garros: semifinala Cilic - Ruud, întreruptă de o protestatară care s-a legat de fileu
Incident nemaivăzut la Roland Garros: semifinala Cilic - Ruud, întreruptă de o protestatară care s-a legat de fileu
„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 
„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
La 36 de ani, Rafael N2D2L devine cel mai bătrân campion din istoria turneului de la Roland Garros: al 14-lea trofeu cucerit la Paris
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
&bdquo;Cel mai puternic om al lui Zelenski&rdquo;, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuv&acirc;nt. Președintele Ucrainei a rămas mut
ULTIMELE STIRI
Monaco &ndash; PSG de la 18:00, LIVE VIDEO pe VOYO! Olympique Marseille joacă și ea azi &icirc;n Ligue 1
Monaco – PSG de la 18:00, LIVE VIDEO pe VOYO! Olympique Marseille joacă și ea azi în Ligue 1
FC Argeș - CFR Cluj ACUM! Ardelenii aleargă pe ploaie după un loc de play-off
FC Argeș - CFR Cluj ACUM! Ardelenii aleargă pe ploaie după un loc de play-off
&rdquo;M&acirc;njii&rdquo; lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători &rdquo;Under&rdquo;
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under”
Gigi Becali, fără emoții după seria fără victorie de la FCSB: &rdquo;Venim pe locul 1&rdquo;
Gigi Becali, fără emoții după seria fără victorie de la FCSB: ”Venim pe locul 1”
Coșmar după meciul cu FCSB: an &icirc;ncheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie
Coșmar după meciul cu FCSB: an încheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;&Icirc;și dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”

Lucescu adoptă &bdquo;modelul iranian&ldquo; și refuză deplasarea &icirc;n SUA: explicația deciziei

Lucescu adoptă „modelul iranian“ și refuză deplasarea în SUA: explicația deciziei

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, fără emoții după seria fără victorie de la FCSB: &rdquo;Venim pe locul 1&rdquo;
Gigi Becali, fără emoții după seria fără victorie de la FCSB: ”Venim pe locul 1”
Istoria ne obligă: ce rezultate a &icirc;nregistrat Rom&acirc;nia &icirc;mpotriva Japoniei, la handbal feminin
Istoria ne obligă: ce rezultate a înregistrat România împotriva Japoniei, la handbal feminin
Coșmar după meciul cu FCSB: an &icirc;ncheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie
Coșmar după meciul cu FCSB: an încheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie
FC Argeș - CFR Cluj ACUM! Ardelenii aleargă pe ploaie după un loc de play-off
FC Argeș - CFR Cluj ACUM! Ardelenii aleargă pe ploaie după un loc de play-off
&rdquo;M&acirc;njii&rdquo; lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători &rdquo;Under&rdquo;
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under”
Alte subiecte de interes
&Icirc;ncă poate! Victorie dramatică pentru Rafael Nadal, la Bastad. Alcaraz z&acirc;mbește
Încă poate! Victorie dramatică pentru Rafael Nadal, la Bastad. Alcaraz zâmbește
Novak Djokovic s-a retras de la Roland Garros 2024! Cine e marele beneficiar al deciziei
Novak Djokovic s-a retras de la Roland Garros 2024! Cine e marele beneficiar al deciziei
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Cadoul fabulos pe care Razvan Rat si l-a facut cand a implinit 40 de ani! Cat l-a costat bolidul de lux&nbsp;
Cadoul fabulos pe care Razvan Rat si l-a facut cand a implinit 40 de ani! Cat l-a costat bolidul de lux 
Cadoul de Ziua Indragostitilor pe care fiecare femeie l-ar vrea macar o data in viata. Nu ai nevoie decat de o bucata de hartie
Cadoul de Ziua Indragostitilor pe care fiecare femeie l-ar vrea macar o data in viata. Nu ai nevoie decat de o bucata de hartie
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!