Cadou de număr 12 ATP: ce le-a cumpărat Casper Ruud surorilor sale, după un an în care a făcut trei milioane în tenis

În 2025, Casper Ruud (26 de ani, 12 ATP) a câștigat din tenis $3,268,588, depășind borna de $26 de milioane încasate pe urma rezultatelor obținute în „Sportul Alb.”

Triplu finalist în turneele de mare șlem, jucătorul norvegian - clasat pe locul al doisprezecelea în clasamentul ATP, la ora actuală - le-a făcut surorilor sale cadouri de neprețuit.

Ruud le-a cumpărat celor două surori câte un penthouse. Norvegianul a plătit peste un milion de dolari

Caroline (25 de ani) și Charlotte (19 ani) au primit câte un penthouse din partea fratelui Casper Ruud. Presa norvegiană informează că imobilele au fost achiziționate în 2021, respectiv în 2024, însă Ruud a ales să le ofere surorilor sale doar acum.

În total, Ruud a plătit 11,65 milioane de coroane norvegiene pentru cele două case spațioase, adică $1,14 milioane, informează Nettavisen.

foto: Nettavisen

