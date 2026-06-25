Serena Williams a pierdut patru din ultimele patru finale de turneu de mare șlem jucate, iar una dintre acestea a fost cedată în fața Simonei Halep, pe iarba de la Wimbledon, în urmă cu șapte ani.

Motivul pentru care Serena Williams a rămas jucătoare activă de tenis după câștigarea Australian Open 2017 - cel mai recent titlu de mare șlem apropiat - l-a reprezentat încercarea de a o egala pe Margaret Court în numărul de trofee majore cucerite în proba individuală, 24.

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Cu unul mai puțin, Serena Williams a trăit momente de frustrare în sezoanele 2018 și 2019, în care a avut parcursuri identice: calificări în finalele turneelor de mare șlem de la Wimbledon și New York, urmate de eșecuri în ultimele acte competiționale.

Dar insuccesul Serenei Williams este mascat de câteva dintre vocile Americii în lumea tenisului. Danielle Collins - fostă jucătoare profesionistă, retrasă din activitate - susține că Serena Williams „nu trebuie să demonstreze nimic nimănui, în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon,” în care va participa mulțumită unei invitații de joc oferite de organizatorii londonezi.

Collins susține, într-un interviu acordat Tennis Channel, că numărul impresionant de unsprezece titluri adjudecate de Margaret Court în Openul Australiei - în perioada 1960 - 1973 - nu prezintă o relevanță deosebită.

„Nu cred că Serena a revenit ca să dovedească ceva cuiva.”

„Oricine care știe câte ceva despre tenis știe că Serena este deținătoarea recordului de titluri de mare șlem, și nu Margaret Court,” a fost modul în care Danielle Collins și-a început declarația controversată.

„Nu mă uit la recordul deținut de Margaret Court la un lucru pe care să îl iau în serios. Când ea a câștigat multe dintre acele trofee, la Australian Open, tabloul conținea doar 32 de jucătoare, dintre care numai 3-4 erau jucătoare străine care concurau în Openul Australiei,” a adăugat Danielle Collins, în contextul în care, astăzi, turneele de mare șlem încep cu 128 de participante, în runda inaugurală.

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