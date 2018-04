Begu, eliminata de Paramentier in doua seturi de la Istanbul! Irina urca un loc in clasamentul WTA

Irina Camelia Begu a ratat calificarea in finala turneului de la Istanbul.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Dupa ce s-a calificat dramatic in semifinale, Begu a fost invinsa de Pauline Parmentier in doua seturi, 3-6; 4-6, dupa aproape doua ore de joc.



In urma rezultatului obtinut la Istanbul, Irina va urca o pozitie in clasamentul WTA incepand de luni si va ajunge pe 36.



Pentru Irina, aceasta a fost a doua semifinala din acest an, dupa cea de la Shenzhen, pierduta in fata Simonei Halep.



In finala de duminica de la Istanbul, Parmentier se va duela cu slovena Polona Hercog.