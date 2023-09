Suspendată provizoriu din tenis de pe data de 7 octombrie 2022, Simona Halep a primit acum verdictul ITIA, care a anunțat că românca a fost suspendată patru ani din tenis. Decizia nu e însă definitivă, iar Halep poate face apel la TAS.

"Bag mâna în foc!" Ce spune Dumitru Dragomir după ce Simona Halep a fost suspendată din tenis

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesionise de Fotbal (LPF), a vorbit despre cazul Simonei Halep și a evidențiat că e ferm convins de faptul că românca e nevinovată și nu a consumat în mod voit nicio substanță interzisă.

„Am înțeles acum că i-a luat din firele de păr și nu ar avea nimic, acolo se vede. Mai nou acum, iar acolo se vede și cantitatea, în firul de păr se vede tot. Eu o cunosc foarte bine și pe ea și pe părinții ei. Bag mâna în foc că e nevinovată.

Sau, sabotaj mare. Sabotaj mare pe ea, ține minte ce spun. A deranjat foarte multe sportive din America. D-aia revendică titlul de acum mulți ani, Serena. Nu am rămas mască, mă așteptam. Toată lumea zice… e româncă ce sa mai zicem suntem spaima lor.

Ne calcă în picioare pe unde suntem toată lumea. Nici nu contăm ca români. Asta era miza. E un exemplu. Nu puteau să dea o americancă, a dat o româncă, gata. Fostă locul 1 în lume atâtea săptămâni. Au curățat-o ce să mai. S-ar putea să-i dea doi ani și tot e terminată”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

29 august 2022 este data ultimului meci jucat de Simona Halep: vs. Daria Singur, la US Open, în primul tur (2-6, 6-0, 4-6). Luni, 11 septembrie, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA, după o perioadă de mai bine de un an în care nu a jucat

Din octombrie 2022, Halep este suspendată din toate competițiile, după un test pozitiv la Roxadustat, făcut la ultima ediție a US Open. Pentru ca situația să fie și mai rea, au fost raportate nereguli și în pașaportul biologic al sportivei.

Comunicatul emis de ITIA

"Tribunalul a confirmat că jucătoarea a încălcat două reguli din Programul Anti-Doping (TADP), articolul 2:

- Prezența și utilizarea Roxadustat, așa cum s-a evidențiat în proba de urină a lui Halepp, colectată la data de 29 august 2022, la US Open

- Utilizarea unei substanțe sau a unei metode interzise în anul 2022 după recoltarea și analizarea a 51 de probe de sânge furnizate de jucătoare în cadrul programului ABP.

(...)

Fostul număr 1 mondial este suspendat pentru perioada 7 octombrie 2022 - 6 octombrie 2026. Cazul poate fi supus apelului".