Colaborarea cu fostul său adversar Andy Murray i-a adus lui Novak Djokovic motivaţia suplimentară pe care o căuta, a declarat luni tenismanul sârb după calificarea în turul al doilea al Openului Australiei, scrie site-ul eurosport.fr.



Novak Djokovic a fost conştient că nu totul a fost perfect în meciul pe care l-a câştigat luni în faţa tânărului american Nishesh Basavareddy, cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-2. Fostul număr 1 mondial, de zece ori câştigător al turneului de Mare Şlem de la Melbourne, s-a bucurat de primul meci cu Andy Murray ca antrenor, la câţiva metri de el în noua zonă amenajată de Openul Australiei în acest scop, iar legătura cu fostul său rival este deja intensă.

Novak Djokovic, fascinat de Andy Murray



"Am făcut antrenamente cu el toată săptămâna. Dar e diferit într-un meci oficial, pe terenul central în sesiunea de noapte. Terenul pe care am fost adversari nu de puţine ori, pur şi simplu. Nu ştiu câte finale am jucat noi aici (patru, în 2011, 2013, 2015 şi 2016 - n. r.). A fost puţin ciudat să văd şi să experimentez asta", a afirmat Djokovic într-o conferinţă de presă.



"Încercăm să comunicăm mult pe teren şi în afara lui. Am vorbit înainte de meci. Iar acum cinci minute (înainte de conferinţa de presă - n. r.), am vorbit despre meci, despre felul în care mă simt, despre ce credea el despre felul în care am jucat şi la ce trebuie să lucrăm la antrenament mâine. A fost primul nostru meci împreună. Îmi place mult senzaţia să-l am pe Andy ca antrenor în colţul meu în acest an. Cu o nouă configuraţie pentru 'coaching' pe deasupra, cu stafful meu pe teren de fapt, ceea ce îmi permite să-i aud mai bine", a spus sârbul.



El nu a ascuns că profită deja din plin de calitatea analizelor scoţianului.



"Îmi place să vorbesc cu Andy. Cunoaşte tenisul mai bine decât oricine, este o legendă a sportului. Înţelege suişurile şi coborâşurile prin care treci pe teren, nu doar în joc, dar şi mental şi fizic. În acele momente pe teren este o mare bătălie. Desigur, vrea să dau dovadă de energie, să fiu pregătit să înfrunt dificultăţile. A făcut-o foarte bine astăzi, a încercat să mă încurajeze şi să mă susţină. Am apreciat mult asta. E un tip super", a afirmat Djokovic.



"Uneori nu este nevoie să vorbim, pentru că doar ne uităm unul la altul şi ştim ce s-a întâmplat pe teren. Se implică mult, depune multă energie ca să mă simt bine pe teren. Sincer, cred că acesta e lucrul de care am nevoie, Am căutat această motivaţie suplimentară, am primit-o de la Andy", a adăugat fostul lider mondial. Agerpres